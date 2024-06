La tremenda bronca entre Irene Montero y Buxadé: “eres una liberavioladores”

La ex ministra de Podemos y el candidato de Vox a las europeas protagonizaron un debate tenso donde se dedicaron todo tipo de calificativos como el clásico “racista”

El último debate de los candidatos de las elecciones europeas del próximo 9 de junio sirvió para poner encima de la mesa la alta tensión que existe entre la candidata de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, y el cabeza de lista de Vox, Jorge Buxadé, que protagonizaron rifirrafes en los que se dedicaron calificativos como “racista” y “liberavioladores”.

En el apartado en el que se hablaba de inmigración, Irene Montero no cejó de repetir el mantra de “racista” al candidato de Vox. Jorge Buxadé indicaba a la ex ministra que con su actitud de llamar a todo racista “está insultando a millones de votantes e incluso a millones de tus votantes que sufren esa situación de inseguridad” pero la podemita insistía: "te llamo racista porque eres un racista y te lo voy a decir cada vez que digas una cosa racista".

“Y yo te digo liberavioladores porque eres una liberavioladores”, respondía el candidato de Vox a la ex ministra de Podemos en alusión a las rebajas de penas a los agresores sexuales por la ley del sólo sí es sí. Ahí no quedaron los reproches, Irene Montero señalaba que “no te veo criticar a los fondos buitres y a las grandes corporaciones extranjeras que nos roban”. “Le voy a tener que recordar que usted ha liberado a violadores y agresores sexuales”, insistía Jorge Buxadé a lo que la ex ministra se iba por la tangente soltando “que viva la lucha de las mujeres”.

Irene Montero también calificó varias veces de “fascistas” a Vox, acusando a esta formación de “haber sido financiada por Irán y tener vínculos con la oligarquía putinista". “Fueron ustedes fundados con un millón de euros de Irán, se quejan del globalismo cuando no hay nada más globalista que Vox” y que “llevan maltratadores en sus listas”, aseveraba Irene Montero, a lo que Jorge Buxadé contraatacaba con otro dardo: "Y vosotros lleváis asesinos ¿no llevabais una asesina por Ávila?". Un debate como bien de guante blanco y sin rencores.