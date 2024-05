Abogado de Puigdemont confiesa el adelanto de ESdiario para nervios de Sánchez

Gonzalo Boye, implicado en la trama rusa del procés, acusa al PSOE de estar paralizando la publicación de la ley de amnistía en el BOE tal y como adelantaba ESdiario

ESdiario tenía razón. No lo decimos nosotros, lo dice Gonzalo Boye, el abogado del ex presidente de la Generalitat de Cataluña y prófugo, Carles Puigdemont. Según ha afirmado en una entrevista de este viernes en RAC 1, "los socialistas están reteniendo la ley en vez de llevársela inmediatamente al Rey para que la firme", y ha apuntado que "el monarca ha estado de viaje muchas veces y eso no tiene por qué parar la actividad legislativa, textualmente".

El abogado de Carles Puigdemont ha atribuido a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene miedo al empuje electoral del presidente Puigdemont", tanto para las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio, como para la constitución del Parlament de Cataluña tras los comicios catalanes del pasado 12 de mayo.

Así lo adelantaba Esther Jaén en ESdiario que indicaba que la aprobación oficial de la ley en el BOE será después de la campaña electoral de las europeas en la que estamos inmersos y que desembocará en las urnas el próximo 9 de junio.