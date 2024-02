Ayuso contesta a los que le llaman "facha" y deja rota a la izquierda

“Si bajar los impuestos y abrir el grifo y que salga agua es de fachas, pues aquí está la facha”, señala la presidenta, que ha subrayado "el no del PP a los indultos y a la amnistía"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho una reflexión sobre qué es ser “facha” al ser preguntada por la versión de Zorra que el programa Polònia de TV3 ha hecho sobre la dirigente madrileña titulada Facha. Ayuso, como es habitual en ella, no se ha callado, y ha contestado a los que usan el calificativo de “facha” para desprestigiarle.

"Si a mí me dices que abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua es de ser facha, pues aquí está la facha. Si bajarle impuestos a la gente que se esfuerza en Madrid, a los autónomos, a los comerciantes, y ayudarles con su vida, es facha pues aquí estamos'", ha contestado la presidenta de Madrid.

Ayuso ha reivindicado que “si quiero becar a alguien porque sus hijos se han esforzado, facha, si Madrid es la capital del orgullo gay, si es la primera plaza de toros del mundo, si es donde están los mejores espectáculos, si es la que lidera la creación de empleo o tenemos los mejores datos sanitarios ¿Y eso es ser facha? Pues aquí estamos los fachas”. “Yo sigo en mi fachosfera”, ha ironizado Ayuso.

La presidenta de Madrid también ha respondido sobre si ha habido un giro del PP en la política con Carles Puigdemont: "yo he oído a Feijóo decir exactamente lo mismo: no a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del poder judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán".

Ayuso ha señalado que “Vox y el PSOE se están agarrando un clavo ardiendo sobre todo en la recta final de la campaña de Galicia donde se quedan fuera de todo, ante un Feijóo que no ha dicho nada distinto y defiende que no se dan las condiciones para el indulto”.