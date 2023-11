Margallo avergüenza a Sánchez y da una lección de qué es una democracia liberal

El ex ministro de Exteriores con Rajoy exhibió sus conocimientos sobre política global en su intervención en "La Roca", el programa dominical de La Sexta

De todos es conocido que la de José Manuel García-Margallo es una de las cabezas más preclaras de la política española en general y del Partido Popular en particular. No es de extrañar que sea uno de los rostros más visibles del centro derecha nacional en los diferentes medios de comunicación. Una vez que concluida su experiencia en El ágora, la tertulia que durante dos temporadas compartido con Pablo Iglesias y con Carmen Calvo en la Cadena SER, la presencia del exministro de Asuntos Exteriores en los medios continúa absolutamente activa con su presencia, por ejemplo, en Todo es mentira o en La Roca, el programa dominical de Nuria Roca en La Sexta.

En su intervención de este domingo en La Roca, García-Margallo exhibió sus ingentes conocimientos sobre política ofreciendo una lección extraordinario sobre lo que es la democracia liberal y, especialmente, sobre las nefastas consecuencias que traerá la amnistía firmada por el PSOE y los independentistas catalanes a cambio de los siete votos necesarios para continuar en el poder.

"Ganar las elecciones", aseguró el exministro de Asuntos Exteriores, "no implica que tengas una democracia liberal. Mussolini fue investido por un Parlamento elegido con 35 votos sobre 500. Hitler ganó democráticamente las elecciones y a nadie se le ocurrirá decir que era un demócrata liberal. Todos los ejemplos que ha puesto el presidente del Gobierno, Trump, Bolsonaro, Wilders, etc... han sido todos elegidos democráticamente, lo que no quiere decir que respeten la democracia liberal".

Y, hablando puramente del ejemplo español, Margallo no se ha cortado a la hora de afirmar rotundamente que aquí "la democracia liberal está sufriendo un ataque masivo" por "haber hecho una legislación a la medida" y ha comenzado a enumerar detalles para fortalecer esa contundente aseveración.

Margallo, contra la amnistía de Sánchez

"El indulto se concede a personas que no lo han pedido, en contra del informe del tribunal sentenciador, sin que se haya manifestado arrepentimiento ni propósito de enmienda... el gobernar por decreto-ley, el 70 por ciento de las disposiciones legislativas han sido por decreto-ley", ha ido enumerando Margallo.

Por último, el exministro de Asuntos Exteriores ha reconocido que no se producirá el referéndum de secesión, pero ha pintado un negro panorama ya que, según él, lo harán "por la puerta atrás, modificando los estatutos de Cataluña y de Euskadi. Puigdemont dice que ha acordado un compromiso histórico como no hemos conocido desde 1700, que en los pactos no habrá más límite que la voluntad del parlamento catalán o la cesión de todos los impuestos... si esto no es desmembrar el Estado y superar un Estado federal, que venga Dios y lo veo", aseguró concluyente García-Margallo en La Sexta.