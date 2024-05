El 'caso Koldo' cerca a Ábalos: el mayor comisionista frecuentaba Transportes

El PP logra en el Senado que Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transportes, confiese que el mayor comisionista de la trama del PSOE iba con frecuencia al Ministerio de Transportes.

Isabel Pardo de Vera, la ex secretaria de Estado de Transportes, ha adoptado la misma técnica que otros comparecientes como Ábalos y Michaux Miranda, afirmando "no tener constancia de nada" relacionado con la corrupción que están investigando la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. No obstante, el PP ha logrado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado algunas confesiones interesantes.

La más relevante es que conocía a Víctor de Aldama, el mayor comisionista de la trama. Y, confesó, le llegó a ver reunido con Koldo. “Estaba en el ministerio frecuentemente”, afirmó Pardo de Vera. Le vio “unas cuantas veces”. Pero ella, asegura, no se reunía con él, sino que tuvo “conversaciones de pasillo”. No le consta que se reuniera con gente de Adif, aunque tampoco lo confirma con rotundidad. No recuerda la presentación, aunque cree que se lo presentó Koldo.

Sobre las presiones que admitió ante la UCO para la contratación, señala directamente a Koldo. “Koldo era insistente en el sentido de que en el Ministerio de Transportes se organizaban los vuelos para el suministro”, aseguró la ex secretaria de Estado de Transportes. Es más, tenían los aviones preparados para que ella firmara los contratos de emergencia.

No quiso decir en el Senado en qué contrato le insistió Koldo: “Era una persona que era muy intensa en hablar de temas que le preocupan. Le podía preocupar si había alguna obra parada. Me pedía que lo resolviera”, añadió.

Y como clave, resaltó que “por supuesto” que entendía que Koldo hablaba en nombre de Ábalos, el que fue ministro de Transportes y una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez en el momento en que la trama actuaba.

Era insistente en todo lo que le encomendaba el ministro: “El perfil de Koldo es un poco atípico”. No quiso, eso sí, aclarar si habló con Ábalos sobre la insistencia de Koldo: “No se lo puedo decir”, respondió Pardo de Vera.