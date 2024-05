Mónica García ‘ve la luz’ en remedios contra el calor y provoca la carcajada

“¿Cómo no se nos había ocurrido antes?”, responden a la ministra de Sanidad, que como última gran medida propone utilizar ropa ligera ante las altas temperaturas

En invierno te abrigas con más ropa y en verano usas menos ropa para ir más fresco. Eso es una cosa tan básica que sabe hasta un niño de tres años. Pero la ministra de Sanidad, Mónica García, ha descubierto ahora ésta y otras medidas que ha incluido en su Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud -el nombre no puede ser más largo y rimbombante- generando la risa por lo obvio de las medidas.

Entre las recomendaciones de la ministra, médico y madre contra el calor está el clásico de utilizar ropa ligera, holgada y que deje transpirar o no dejar nunca a ninguna persona o mascota en un vehículo estacionado y cerrado en verano al sol, buscar los lugares frescos así como hidratarse o evitar las actividades físicas en las horas de mayor calor.

Mónica García atribuye 3.000 muertes al calor y se saca de la manga otro observatorio -o chiringuito que tanto gusta en la izquierda-, junto a los ministerios de Transición Ecológica y Ciencia, el Observatorio de Cambio Climático y Salud con la excusa de que “las as olas de calor, cada vez más frecuentes, no solamente traen mayor mortalidad, sino determinadas alteraciones de nuestra salud, de nuestro comportamiento y de nuestra vida normal”.

Sin embargo, los consejos de las ministra de Sanidad, médico y madre han provocado la carcajada, no porque no sean acertados, sino por su total obviedad. “¡Alabado sea el Señor! ¡Se ha hecho la luz! Al fin sé por qué me paso el verano sudando a mares: porque llevar botas, anorak y gorro de lana en agosto no es lo más apropiado”, ironiza una persona.

“Estás a dos pasos de descubrir la limonada fría”, señala otra persona a Mónica García, o “la ministra ha descubierto la ropa de verano”. “Yo en verano suelo ir de negro, salgo a hacer running sobre las 14 o 15 horas y al volver, me como un buen cocido”, responde con sarcasmo otro a las medidas de la ministra de Sanidad.