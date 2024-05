Clara Salguero, conocida presentadora argentina, se moja sobre Sánchez y Milei

La presentadora de televisión analiza la crisis diplomática entre España y Argentina tras las acusaciones cruzadas entre Pedro Sánchez y Javier Milei y la situación económica de su país.

La crisis diplomática entre España y Argentina iniciada por el ministro de Transportes Óscar Puente, que insinuó que el presidente de Argentina es drogadicto, y rematada por el propio Javier Milei con fuertes acusaciones a Pedro Sánchez ha impactado de lleno en la sociedad española y argentina.

Esta guerra política entre Pedro Sánchez y Javier Milei se ha convertido en uno de los principales temas de actualidad en los dos países que, históricamente, han compartido fuertes lazos de unión. Son dos países hermanos. Y, desde luego, la conclusión que muchos extraen de este conflicto es que por encima de los dos mandatarios y sus dimes y diretes, está la inquebrantable relación entre ambos países.

Para analizar la derivada política y social del conflicto, ESdiario se ha puesto en contacto con Clara Salguero, conocida presentadora de televisión Argentina, que ha dado muchas claves para entender lo que está sucediendo entre España y Argentina.

"Si bien en la Argentina hace muchos días que se viene hablando de este tema, no es el tema sobre lo que la ciudadanía está pendiente. Realmente hay otros problemas, problemas estructurales, problemas realmente muy graves que tienen que ver con la necesidad y las urgencias de los ciudadanos. Y esto no está en un plano central claro", comienza explicando Clara Salguero en ESdiario.

Y añade que "pensando, por ejemplo, a ver quién tiene más carisma ¿Sánchez o Milei? ¿Quién está diciendo la palabra más fuerte? ¿A quién le sirve más? Me parece que quedarnos en lo superficial, porque las sociedades, los Estados, y todo lo que une a España y y Argentina, como el idioma, la cultura, las costumbres y las raíces, está por arriba de la política. Porque la política es un momento, un tiempo y nada más. Entonces me parece que hay que verlo desde ahí", asegura Clara Salguero.

Recuerda, además, la presentadora de TV argentina que "España, el día 9 de junio está eligiendo a 60-61 eurodiputados, está en plena campaña electoral, y quizá, visto desde ahí, uno puede pensar que a Pedro Sánchez esto le sirve, le suma. Es un dirigente, un político, muy controversial, no solamente dentro de España, sino fuera de España. Y Milei está recién llegado al Gobierno con un apoyo social, según las encuestas, que supera el 50%", subraya.

La situación social de Argentina

"Creo que parte del crecimiento de un país tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con ser un país creíble, que muchas veces se perdió en la Argentina, y a nosotros nos está costando enormemente crecer este conflicto diplomático que que hay hoy de alguna manera establecido. Espero que no escale, espero que no continúe, espero que no se profundice, porque obviamente que el gobierno actual [de Argentina] está abriendo las puertas al mundo justamente para captar inversiones", destaca a ESdiario Clara Salguero.

En cuanto a la situación social de Argentina, explica Clara Salguero que "el Gobierno está intentando, yo creo que tiene toda su fuerza, todo su propósito y todo su objetivo en bajar la inflación, que es uno de los males más tremendos que estamos teniendo en el país, porque a más inflación, menos consumo, a menos consumo, menos poder adquisitivo y más hambre".

"Hemos conocido oficialmente el índice de de pobreza en la Argentina, correspondiente al primer trimestre del año 2024, que arrojó algo muy triste y doloroso. El 55% de la Argentina es pobre. Es decir, que tenemos un país totalmente partido, con un asistencialismo enorme, 47 millones de habitantes y más de 20 millones de personas, directa o indirectamente, viven de asistencialismo, que creo que justamente esto se produce por la falta de políticas laborales", explica la presentadora de TV argentina.