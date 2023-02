El líder del PP catalán desmonta mentiras de ERC y PSC gracias a Tierno Galván

“Salvador Illa se presentó a las elecciones jurando que no pactaría con los independentistas y Aragonès que no tendría el apoyo del PSC”, denuncia Alejandro Fernández

El ex alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, se ha colado en el Parlament de Cataluña en una de las intervenciones del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, precisamente para desmontar las mentiras que tanto desde ERC como desde el PSC se ha vertido negando pactos entre ellos.

“Legendaria es aquella frase de Tierno Galván según la cual ‘las promesas en política sólo comprometen al que se las cree’, lo que nadie vio venir es que lo que en el antiguo alcalde de Madrid era más bien socarronería sus herederos se lo acabarían tomando al pie de la letra”, ha iniciado el líder del PP en Cataluña.

Alejandro Fernández ha indicado que “el maestro es Pedro Sánchez, capaz de asegurar sin sonrojarse que pactar con Podemos no lo iba a dejar conciliar el sueño. No le ha ido a la zaga Salvador Illa, que no ha parado de mentir aunque como lo dice con la vocecilla más suave no parece tan grave, pero el resultado es exactamente el mismo. Se presentó a las elecciones jurando y perjurando que nunca pactaría nada con independentistas y aquí le ven ustedes la mar de sonriente”.

“Lo que tampoco vimos venir es que Pere Aragonés se iba a sumar a tan insigne club, ya que nunca le tuve por un mentiroso. Aragonès se presentó a las elecciones diciendo que ERC es incompatible con el PSC, ni en el gobierno ni con un apoyo desde fuera. Una cosa es ser flexible y otra mentir. No se puede manipular por cuatro votos y normalizar la mentira. Cataluña no merece un presidente que mienta de esta manera”, ha concluido Alejandro Fernández.