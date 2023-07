Leguina y Redondo sacan los colores a Sánchez: "Van a gobernar desde Waterloo"

“¿Desde cuándo el separatismo es izquierda?”, recuerda el expresidente de Madrid. El exlíder del PSE denuncia que el PSOE pueda a hacer a Puigdemont "árbitro de la política española"

En medio de la resaca de las elecciones del 23 de julio, el PSOE ya ha comenzado su cortejo a los grupos independentistas, con especial atención a lo que pueda hacer Junts -el partido del fugado Carles Puigdemont-, que con sus escaños puede dar luz verde a una investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, no todos en el PSOE, o mejor dicho en el antiguo PSOE, ven con buenos ojos estas cesiones y lanzan varios recados a los socialistas.

El ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, atizaba a Pedro Sánchez señalando que “el PSOE no existe como tal desde hace años, está en poder de una sola persona, Pedro Sánchez, que gobierna todo, que pone a quien le da la gana y que después de la derrota del 28 de mayo nadie pregunta nada y se ponen todos a aplaudir”.

Joaquín Leguina también deja en evidencia el cortejo de Pedro Sánchez a los independentistas para lograr volver a ser investido presidente. “¿Usted cree que es de izquierdas el separatismo catalán?”, subraya el ex presidente socialista de Madrid ante partidos como Junts. “¿En qué país de la Unión Europea hay grupos que quieren separarse del país del que forman parte apoyando al gobierno?”, recuerda.

🔥🔥 DEMOLEDOR, Joaquin Leguina contra Sánchez en @cuatroaldia🔥🔥 pic.twitter.com/0bHsL953xI — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) July 26, 2023

Redondo: "Es un todo vale"

Otro socialista histórico, el ex líder de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, ha rechazado que el ex presidente catalán fugado y buscado por la justicia, Carles Puigdemont, ahora en Waterloo, se convierta en el "árbitro de la política española".

"No hay democracia sólida que se respete si cualquier Gobierno se apoya en un grupo parlamentario dirigido desde un país extranjero", ha subrayado Redondo Terreros ante la posibilidad de que Puigdemont decida el futuro gobierno de España desde su mansión en Bélgica.

"No sé porque parece inaudito llegar a un acuerdo con el PP pero no que se llegue con Otegi", ha criticado además el ex líder del PSE, y que si el PSOE recurre a investir a Pedro Sánchez con los votos de Puigdemont “la conclusión que va a extraer la ciudadanía es que todo vale y si esto sucediera estaríamos en una especie de excepción ibérica".