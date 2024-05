Irene Montero pierde los papeles tras ser el hazmerreír de un debate

Carcajadas a la ex ministra de Podemos cuando en la Universidad Autónoma de Madrid le cuestionan por su viaje a Nueva York, que responde con su clásico “fascistas”

Irene Montero provocó las carcajadas de los asistentes a un debate de las elecciones europeas en la Universidad Autónoma de Madrid, algo que la ex ministra de Igualdad y dirigente de Podemos no llevó muy bien y respondió con un clásico: llamar “fascistas” a los asistentes que se reían.

El motivo de las risas fue una pregunta que irritó a la ex ministra: “ya que a Irene Montero se le llena la boca de impuestos verdes y propuestas medioambientales, me gustaría que diera una explicación de su viaje de 45 minutos de duración entre Washington y Nueva York en el Falcon pagado con el dinero de los españoles”, algo que leyó el moderador que no sabía dónde meterse entre las carcajadas del público.

Ante la situación, Irene Montero se puso algo nerviosa y respondió con un “mira, tienes un montón de colegas fascistas que llevan cuatro años metiendo preguntas por el portal de transparencia, así que le pides a tus colegas la respuesta”. Luego la dirigente de Podemos ha vacilado y ha insistido al público con un “¿no te ha gustado la respuesta?”

El debate se ha tensado hasta el punto que el moderador se ha puesto a titubear y ha señalado que “no ha habido filtro, pero voy a filtrar las preguntas” y ha instado a los presentes que no hagan preguntas dirigidas a cada uno de los asistentes -representantes de varios partidos políticos- sino “preguntas generales” dirigidas a todos por temas.