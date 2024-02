Feijóo: "Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía. Es ilegal"

El líder popular contraataca ante el intento de envolverle sobre el blanqueo de Puigdemont. "Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene al señor Sánchez para que se la dé. Yo no"

El PP sigue que trina a causa de la manipulación socialista sobre la postura popular acerca de la amnistía, que comenzó a expandirse en la noche del sábado. "Voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía", ha dicho Alberto Núñez Feijóo durante un paseo con la Prensa por Ferrol. "La amnistía es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de todos los españoles".

Además, Alberto Núñez Feijóo ha dicho este domingo que es partidario de la investigación judicial, tanto "por cualquier acto presunto de terrorismo" en el caso 'Tsunami Democràtic' como por "cualquier conexión presunta" entre el independentismo catalán y el régimen de Putin en Rusia. "Que investiguen todo lo que tengan que investigar y todos los delitos, ya sea de terrorismo, ya sea de alta traición, ya sea de malversación".

"Quiero decirles a todos los españoles que tenemos muy claro lo que defendemos. Tenemos muy claro que vamos a seguir defendiendo la legalidad nuestro país, la igualdad de los ciudadanos y que no tenemos ninguna duda ni la vamos a tener en lo que tenemos que hacer. Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene al señor Sánchez para que se la dé. Yo no. Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora", subrayó.

Tellado: "Ni amnistía ni indutos"

Mientras, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al PSOE de intentar "manipular para que las urnas no le den otro baño de realidad" en las elecciones gallegas del próximo domingo y ha zanjado que no habrá "ni amnistía ni indultos" ante las críticas socialistas sobre su postura sobre estos temas.

El portavoz se ha pronunciado sobre la noticia que trascendió el sábado de que el Partido Popular estaría abierto a un indulto a Puigdemont condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, así como a que renuncie al referéndum y la vía unilateral.

"Pronto se vota y el PSOE intenta manipular para que las urnas no le den otro baño de realidad. Ni amnistía ni indultos. Ya lo dijo Feijóo: "Prefiero los principios al poder", ha escrito Tellado en la red social X. Además, Tellado ha indicado que echarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la Moncloa "pero con la fuerza de los votos, no con pactos encapuchados y oscuros".