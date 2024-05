El Supremo da otra estocada a Sánchez: anula el nombramiento de Dolores Delgado

El Alto Tribunal tumba la designación de la ex ministra como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática y deja otra vez en evidencia al Gobierno tras el caso de Magdalena Valerio

El Tribunal Supremo ha acordado anular el nombramiento de la ex ministra Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esto supone un nuevo varapalo del Alto Tribunal a Pedro Sánchez y su actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras anularse también el nombramiento de otra ex ministra, Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado.

Tres recursos reclamaban al Supremo que declarase la nulidad de este nombramiento y retrotrajera las actuaciones al momento anterior de la designación de Dolores Delgado. Los firmantes alegaban que la decisión no fue válida porque Álvaro García Ortiz no dio opción al Consejo Fiscal a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, porque su pareja, el ex juez condenado Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

Pese a ello, el fiscal general del Estado nombrado por Pedro Sánchez propuso nominar a Dolores Delgado aunque sólo recibió los votos de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenece tanto el fiscal general como la propia Delgado- y de las dos vocales natas. El otro vocal de la UPF apoyó a otro candidato.

Los recursos contra el nombramiento eran de la Asociación de Fiscales (AF), de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y del fiscal antidroga Luis Ibáñez, candidato al mismo cargo. Pese a que el fiscal general del Estado no consultó al Consejo Fiscal -no es obligatorio-, tiene la última palabra y el Gobierno de Sánchez nombró a Dolores Delgado fiscal de Memoria Histórica.

Es la segunda vez que le tumban a Dolores Delgado un nombramiento. El Tribunal Supremo anuló el ascenso de Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar al entender que se produjo con "desviación de poder" del fiscal general del Estado, otro movimiento del sanchismo por colocar a su ex ministra de Justicia.