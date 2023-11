Feijóo pide a sus barones una "oposición seria" frente al Gobierno "más radical"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside el Comité Ejecutivo Nacional, con la presencia de todos los barones territoriales, para oficializar todos los cambios en la cúpula.

Los principales cambios en la cúpula del PP y en la portavocía del Congreso y Senado ya están anunciados. En el Comité Ejecutivo Nacional de este jueves, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ratifica todos los cambios ante los barones territoriales del partido bajo el lema "Un equipo, un país".

Tal y como avanzamos en ESdiario, la que era vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del PP, todo un valor en alza dentro del partido por su incansable compromiso y esfuerzo, ha sido designada vicesecretaria general de Organización del Partido Popular. Es decir, la número tres del PP, el puesto que hasta ahora ocupaba Miguel Tellado, a quien Feijóo ha nombrado portavoz del GPP en el Congreso de los Diputados. El gallego posee una gran capacidad de oratoria para hacerle frente a Pedro Sánchez "como un rottweiler", el objetivo de Feijóo, además de ser -ya desde los tiempos de Feijóo en la Xunta de Galicia- una persona de su máxima confianza.

En cuanto al Senado, Feijóo propone a Alicia García como portavoz. García ha sido concejala en Ávila, consejera en Castilla y León, diputada en el Congreso y, desde las pasadas elecciones, senadora. Por su parte, Elías Bendodo asume las funciones de la Vicesecretaría que hasta ahora dirigía Pedro Rollán y mantendrá las áreas de Evolución Electoral y Tendencias, además de las de Análisis y Planificación Estratégica que ya dependían directamente de él.

Además, Alberto Núñez Feijóo ha seleccionado a personas muy próximas a Isabel Díaz Ayuso y a Alfonso Fernández Mañueco, incorporando, así, como vicesecretarias a las madrileñas Noelia Núñez y Paloma Martín, a la leonesa Ester Muñoz, y a la aragonesa Ana Alós.

Feijóo marca la estrategia a seguir frente a Pedro Sánchez

"Hemos cosechado triunfos electorales en todas las celebradas", comenzó reconociendo Feijóo tras agradecer la presencia de sus barones territoriales. "Tenemos un Gobierno débil, dividido y absolutamente condicionado por la radicalidad de sus miembros, de sus socios y postulados", remarca.

"Lo que más me preocupa es que tenemos un Gobierno instaurado en la radicalidad, el más radical en los 45 años de democracia en España", aseveró el líder del PP. Pero ante esta realidad, aseguró Feijóo, "fracasarán aquellos que intenten comprometer y enseñar la oposición que debemos de hacer", en alusión velada a Vox.

"La oposición del primer partido no se puede decidir en otros partidos y la oposición al Gobierno no se puede decidir en el Gobierno. Pueden intentar controlar todos los organismos, todos los poderes y todos los resortes del Estado. A nosotros no nos van a controlar ni nos van a tutelar. La alternativa que ejercerá el Partido Popular solo la marcaran los intereses de los españoles. Nadie más”, declaró Feijóo.

Además, insistió a sus barones ahí presentes que el PP debe "continuar siendo una alternativa seria ante tanta frivolidad e irreverencia", y ha pedido hacer una "política responsable ante un gobierno reaccionario".

"Responderemos con una oposición proporcional y proporcionada ante el gobierno radical que hay en España. ¿Pretenden que callemos cuando se ha comprado la presidencia del Gobierno a cambio de la impunidad de personas concretas? ¿Pretenden que hablamos de la derogación del principio de igualdad de todos los españoles? No nos van a callar. Ni vamos a hacernos perdonar por aquellos que quieren erosionar las instituciones y la convivencia de las últimas cuatro décadas", alegó el líder del PP con contundencia.