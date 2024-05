José Ortega Cano responde tajante a las críticas sobre su última decisión

El torero ha sorprendido a todos al anunciar su vuelta a los ruedos tras siete años de inactividad, en un festival que celebrará sus 50 años de trayectoria profesional.

Tras meses alejado de la prensa, el diestro concedía una entrevista a Sonsoles Ónega hace unos días donde anunciaba su regreso al mundo taurino con su participación en dos festivales. Un hecho relevante por la avanzada edad de José Ortega Cano, que no se prodigaba en los medios desde su separación de Ana María Aldón.

El diestro reaparecerá de nuevo en el albero el próximo 11 de mayo y lo hará en Villanueva de la Fuente, compartiendo cartel con otros reconocidos toreros como Finito de Córdoba o el novillero Jorge Oliva, en la que asegura será una corrida “más que nada por seguir, seguir vivo en el ambiente taurino”.

Asegura estar en forma

José Ortega Cano se despedía para siempre de los ruedos en agosto de 2017, pero el maestro ha confesado en numerosas ocasiones que echa de menos las plazas de toros, aunque siempre se ha mantenido activo en el negocio de una forma más discreta.

José Ortega Cano nos explica cómo será su vuelta al ruedo https://t.co/2xkLf2h9D3 — Cotilleo.es (@cotilleo_es) May 4, 2024

Era Europa Press quien preguntaba al que fuera marido de Rocío Jurado tras las críticas recibidas ante la decisión que ha tomado, a lo que Ortega Cano ha confesado que no volverá a los ruedos de forma profesional, sino simplemente para participar en dos festivales porque le apetece torear de nuevo: “No, no es vuelta a los ruedos, es una pincelada de mí carrera, me apetece torear dos festivales y nada más, lo voy a hacer y ya está”.

Michu, ex de José Fernando Ortega, tras abortar: "Mi bebé está ahora con su abuela Rocío Jurado, que lo cuida" https://t.co/2ylMjMKV2h — 20minutos.es (@20m) April 25, 2024

Y es que muchos aseguran que el diestro, a quien su hijo José Fernando iba a convertir en abuelo por segunda vez con su ex pareja el próximo mes de agosto y que recientemente anunciaban su pérdida, no está en plena capacidad física para volver a ponerse frente a un toro y temen por su integridad.

Una cuestión que parece no haber gustado especialmente al torero, que ha respondido tajante, alegando que no le va a hacer falta prepararse de forma especial: “Sí, estoy sumamente preparado físicamente y de todo”, contento de volver a sentir el calor y apoyo de todo ese público que ha estado con él durante toda su trayectoria como torero.