ERC anima al PSOE para hacer un referéndum en Cataluña

El "que hay de lo mío" como forma de vida. Política y no política. Los pactos de Sánchez para atrincherarse en Moncloa van exponiendo los daños colaterales. A la entrega a Bildu de la Alcaldía de Pamplona, a la repatriación del próximamente amnistiado Puigdemont, se añade ahora la exigencia no oculta de ERC de que durante esta legislatura se plantee un referéndum independentista en Cataluña.

Lo ha expuesto la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, en una entrevista recogida por Europa Press. La republicana ha señalado que el independentismo "va a ser decisivo" en esta legislatura en referencia al referéndum, advirtiendo al PSOE que llevaba años diciendo que la amnistía "era un asunto imposible": "Así que igual nos pasamos un tiempo escuchando a los mismos decir que el referéndum es también imposible, pero en política todo es cuestión de voluntad política".

🔴 Junts and ERC affirm that the amnesty law is the starting point for a Catalan referendum.