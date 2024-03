Sémper avisa a Sánchez y le acusa de "activar el ventilador" con la corrupción

El portavoz del Partido Popular muestra "esperanza" en las comisiones de investigación que se ponen en marcha la próxima semana y "mucha confianza" en la Justicia, que "es implacable".

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha advertido al PSOE que se va a "saber todo" sobre quién se benefició económicamente de la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 en España. Expresó su esperanza de que las comisiones de investigación aclaren y proporcionen más detalles sobre los contratos de adquisición de material sanitario por parte de las administraciones, pero destacó su confianza en los tribunales y los jueces, quienes son "implacables".

Durante un acto político en San Sebastián, donde estuvo acompañado por el presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, y la presidenta del PP de Guipúzcoa, Muriel Larrea, Sémper criticó duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE por no entender cómo reaccionar ante la corrupción que afecta a un partido político. "Es verdaderamente sorprendente que no haya entendido absolutamente nada de cómo no reaccionar cuando la corrupción interpela a un partido político".

De este modo, censuró que en lugar de ofrecer explicaciones transparentes y respuestas a la oposición y a los ciudadanos, los socialistas y su líder opten por desviar la atención. "En lugar de dar explicaciones, en lugar de ser transparente y en lugar de ofrecer a todos los ciudadanos respuestas y a la oposición, lo que hacen es activar el botón del ventilador". "El tiempo para reaccionar y para dar explicaciones motu proprio se acabó", ha subrayado.

Borja Sémper ha recordado que la semana que viene se constituyen las comisiones de investigación en el Congreso y el Senado y allí "todo, absolutamente todo, se va a terminar por saber". "Se va a terminar por saber el papel que jugaron varios ministerios, concretamente cuatro, durante la pandemia en la adquisición de material sanitario", ha aseverado, para añadir que también se conocerá "el papel que jugaron comunidades autónomas influenciadas por el interés político y por conseguidores políticos".

"Se va a terminar por saber también qué papel jugaron en la adquisición de material sanitario y también cuál es el papel del presidente del Gobierno en relación con su entorno familiar", ha añadido. "La información que se está investigando es extraordinaria y se va a saber todo", ha insistido, para añadir, sin citar por su nombre el caso Koldo, que "lo importante, porque esto algunos no lo han aprendido y otros ya lo aprendimos, es que todo aquel que metió la mano en la caja para enriquecerse, va a acabar sabiéndose".

Sémper reclama "saber lo que pasó"

"Toda aquella Administración pública, todo aquel gobernador que aprovechó su posición de poder o para enriquecerse personalmente o para favorecer a su entorno personal, familiar o político, se va a acabar por saber", ha subrayado.

"Por lo tanto, tengo esperanza en que las comisiones de investigación diluciden y nos aporten más información, tenemos derecho a conocer qué es lo que pasó, pero sobre todo tengo mucha confianza en los tribunales y en los jueces y magistrados de España", ha reiterado.