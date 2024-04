Un ministro israelí abronca a Sánchez en Bruselas y le deja K.O

Pedro Sánchez se ha llevado este miércoles una bronca monumental que empequeñece su perfil internacional. El ministro para la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, ha criticado este miércoles al presidente del Gobierno por su posicionamiento tras el ataque iraní del pasado sábado y ha dicho de él que carece de "brújula moral" sobre Irán y también sobre Hamás, el grupo palestino que controla la Franja de Gaza.

"Sánchez, por decirlo de alguna manera, no tiene una brujula moral clara", ha afirmado Chikli durante un encuentro organizado en Bruselas por la Asociación Judía Europea en el que también ha recordado que ya cuestionó en redes sociales el primer mensaje publicado en la red X, la antigua Twitter, por el mandatario español.

Israel 🇮🇱 Minister of Diaspora @AmichaiChikli in @NatConTalk conference in today:



“The attack on Zionism comes from two distinct directions: radical Islam and the progressive Left. They are united in their pursuit of totalitarian rule and suppression of individual freedom.” pic.twitter.com/8RU32lLMVG