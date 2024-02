Feijóo sentencia a Sánchez tras el 18F: "Ahí tienen el resultado del plebiscito"

El líder del PP, Núñez Feijóo, ha analizado la victoria de Alfonso Rueda, con mayoría absoluta, en las elecciones del 18F en Galicia. "El PP es el motor demócrata", aseguró en Génova.

"Yo creo que todo el Partido Popular de España está feliz, muchos ciudadanos, no solamente los gallegos están felices con el resultado electoral en la Comunidad Autónoma gallega y por tanto, Alfonso, te mereces esta victoria", con una total felicitación a Alfonso Rueda, el popular ganador absoluto de las elecciones del 18 de febrero en Galicia, ha arrancado un Comité Ejecutivo Nacional plagado de euforia y con la presencia de la mayoría de los barones territoriales del PP.

Desde ayer hay un silencio clamoroso en un PSOE que ha cambiado su estrategia. Primero decían que las elecciones tenían trascendencia nacional. Después de su batacazo, ahora son sólo en clave gallega.



La gente no es tonta y sabe quién ha salido reforzado, el Partido Popular y… pic.twitter.com/eeP9ue95sS — PP de Galicia (@ppdegalicia) February 20, 2024

"Galicia eligió honestidad, moderación y estabilidad para la política española", aseguró Feijóo durante su intervención en la sede nacional del PP. "En estas semanas hemos visto una vez más las los peores artes de la maquinaria del sanchismo, que han apoyado al nacionalismo gallego con el único interés de que el Partido Popular de Galicia no pudiese gobernar. Nunca lo habíamos visto en el Partido Socialista Obrero Español, en sus años de historia nunca hemos visto que un partido está dispuesto a inmolarse con tal de que no gobierne el partido que saque mejores resultados en las elecciones y por lo tanto que no gobierne el Partido Popular", remarcó el líder del PP.

#EnDirecto | Feijóo: "Hacer crecer la idea de que en la España de hoy hay que ser independentista para conseguir algo del Gobierno de Sánchez es una irresponsabilidad mayúscula que la historia juzgará" pic.twitter.com/jdd1goMq2V — Europa Press (@europapress) February 20, 2024

Y en clara respuesta a Pedro Sánchez y su deseo de nacionalizar los comicios convirtiéndolos en un plebiscito, el presidente de los populares le ha espetado que "si querían que las elecciones gallegas fuese en un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito y si querían que Galicia validara su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo Sánchez", sentenció Feijóo.

En este sentido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha ofrecido a los españoles como "única alternativa para la España constitucional" porque, según ha advertido, lo que está "en juego" en España "no es la mera alternancia de un gobierno u otro" sino "la continuidad del proyecto constitucional".

Feijóo ha señalado, asemás, que la "victoria" de Rueda en Galicia es una "victoria de España" y de que hay "una manea mejor de hacer política" que está "al alcance de la mano". Además, ha denunciado que la izquierda ahora "fíe su suerte" a decir que el PP es como ellos cuando ese argumento se ha "estrellado" en la campaña gallega.