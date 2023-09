Lío en el Congreso el 'día los pinganillos': Vox se marcha nada más empezar

Poco ha tardado en llegar la polémica al Congreso de los Diputados en el denominado 'día de los pinganillos', en el pleno en el que se debate la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso que permitirá el uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria.

Primero ha sido Cuca Gamarra la que ha pedido la palabra a Francina Armengol y después, en el primer turno del representante del grupo socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que intervenía en gallego, Vox ha pedido la palabra pero al ser rechazados han decidido abandonar el hemiciclo. Significativo que todos han dejado el famoso pinganillo en el asiento de Pedro Sánchez, de viaje en EE.UU, ante los aplausos de Yolanda Díaz.

Antes de que Besteiro subiera al estrado y durante la presentación de la presidenta del Congreso, la portavoz del PP ha pedido la palabra para dejar claro que había que cumplir la ley. Es decir, se empieza a aplicar la reforma del Reglamento que aún no se ha aprobado y que precisamente se debate en ese mismo pleno. Un sin sentido ya que, aunque Sánchez lo tenga todo atado, todavía faltan muchos pasos para su aprobación oficial.

