La confesión más íntima de Arantxa del Sol sobre sus inicios con su marido

La concursante se ha confesado antes de ser expulsada de la isla de Supervivientes, en una distendida charla con sus compañeros, donde nadie daba crédito a sus afirmaciones.

No se ha prodigado en hablar de su vida, ni en televisión, ni durante las casi tres décadas en las que ha compartido su vida con el torero Finito de Córdoba, con el que tiene dos hijos por los que decidió retirarse de la vida pública tras contraer matrimonio.

Ahora, y a las puertas de despedirse del concurso que le dio la oportunidad de salir de su letargo, Arantxa del Sol decidió compartir con algunos de sus compañeros los momentos de intimidad que envolvieron los comienzos de su relación con el torero.

Virgen y pura

Era durante un momento de descanso en el que se encontraba conversando sobre el amor con Marieta y Kiko Jiménez, dos de sus grandes aliados en la edición de Supervivientes 2024, cuando la ex participante de La isla de las tentaciones 7 le preguntaba a la ex modelo: “¿Cuánto tardasteis? ¿Llegaste pura al matrimonio?”, algo que su compañera no dudaba afirmar.

"Llegué pura al matrimonio": las confesiones más íntimas de Arantxa del Sol antes de abandonar ‘Supervivientes’ https://t.co/vtZ59F70Mk — La Nueva España (@lanuevaespana) May 3, 2024

Una respuesta que, para ambos jóvenes, resultaba inaudito y despertaba aún más su curiosidad. Tras varias preguntas por parte del novio de Sofía Suescun, la mujer de Finito de Córdoba intentaba pararles los pies, entre risas: "No queráis saber todo…".

Pero ya no había vuelta atrás, pues ambos estaban ensimismados con la historia de la que fuera presentadora de Telecinco en los noventa, intentando saber cuántas citas había tenido la pareja hasta llegar a "hacerlo".

Un micro abierto descubre la irónica despedida de Ángel Cristo a Arantxa del Sol tras su expulsión de 'Supervivientes 2024' #SVGala9 #Supervivientes2024https://t.co/HHYmfR9Hn6 #DulceCorazónDLX322 — Dulce Corazón Deluxe (@DulceCorazonDLX) May 3, 2024

"Nos conocimos grabando un especial de Navidad, pero no quedamos hasta mediados de enero", recordaba Del Sol, añadiendo: "Me acuerdo que un día pasé tres horas de teléfono. Y yo en braguita roja, con mis tacones para empezar el año nuevo y hablando con Juan. Y ya, pues a mediados de enero tuvimos nuestra primera cena".

Marieta y Kiko no salían de su asombro: "¿Ni un rocecillo, ni un tocamiento, ni un petting?", a lo que Marieta añadía: "Dos meses hablando por teléfono: lo bloqueo” Sin embargo el ex concursante de Mujeres, Hombres y Viceversa proseguía indagando: "Pero había sexo telefónico, ¿no? O algo, al menos", a lo que la expulsada del pasado jueves negaba en rotundo: "No, no. Nada".

"Él se quedaba en un hotel de Madrid. Entonces yo llegaba y le dejaba en el hotel, y me preguntaba que por qué no le dejaba subir a mi casa, y yo le respondía que a mi casa solo subían mis amigos. Él se ofendió muchísimo. Yo sabía que había peligro", reconocía divertida a sus compañeros.