Feijóo ante la "fachosfera" de Sánchez: "Yo jamás insultaré a votantes del PSOE"

El líder del PP, Núñez Feijóo, ha cargado contra Pedro Sánchez y la "crisis institucional" que sufre su Gobierno sometido a Junts y ERC y le pide a los ministros "que se pongan a trabajar".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, rodeado de sus barones territoriales, ha protagonizado la primera Junta Directiva Nacional de este año 2024. Así, en el número trece de la calle de Génova, que contó con una primera pública intervención -antes de la de Feijóo- de Alfonso Rueda, el candidato popular a la Xunta de Galicia en las próximas elecciones del 18 de febrero, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Refiriéndose al nuevo término acuñado por Pedro Sánchez en una entrevista de La Vanguardia, "la fachosfera" que, afirma el líder del Ejecutivo, busca "derrocar" al Gobierno, el líder del PP ha reprochado "la calificación de fachas a los millones de personas que estamos en contra de la impunidad por el poder y a los millones de españoles que están en contra de los privilegios a los separatistas", aseveró Feijóo. Añadió, además, que "yo no voy a insultar todas las personas que hayan votado al Partido Socialista ni las insultaré nunca" y, anunció, que "mañana le voy a exigir al señor Sánchez el mismo respeto a la España que no entiende la sumisión del Gobierno y por supuesto el mismo respeto a los españoles que no están dispuestos a ser menos que los demás", subrayó.

#EnDirecto | Feijóo asegura que el PSOE "ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican": "Rebajar a gamberrada un acto vandálico que produce a un policía una invalidez, solo por esto merece la pena hacer frente al Gobierno" pic.twitter.com/ISbPW30JPd — Europa Press (@europapress) January 29, 2024

"Lamentablemente el nerviosismo del presidente del Gobierno le está llevando a cometer error tras error", enarboló Feijóo, pero "descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas llamándoles fachas eso no lo había hecho tampoco ningún presidente del Gobierno en la historia democrática del país", sentenció el líder del PP.

Feijóo reivindica la "política gallega" ante Alfonso Rueda

El líder del PP ha aprovechado este lunes la presencia de su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, para reivindicar que "hace más falta que la política nacional se parezca a la gallega a que la gallega se parezca a la española", remarcó Feijóo.

#EnDirecto | Feijóo, después de que Sánchez hablara de "fachosfera": "Yo no voy a insultar a las personas que han votado al PSOE ni las insultaré nunca. No a la amnistía y no a las descalificaciones de Sánchez a la mayoría de los españoles" pic.twitter.com/UgrqPsSsFE — Europa Press (@europapress) January 29, 2024

Ha apuntado, además, que los gallegos el 18F "decidirán entre la opción que multiplica las dificultades, representada por Sánchez y sus socios" y la que "resuelve los problemas, que es la que abandera el PP en sus gobiernos y Alfonso Rueda en Galicia", destacó.

El propio Alfonso Rueda ha asegurado, en la misma línea que Feijóo, que "ya nadie habla de los pélets en Galicia. Ya se le olvidó a la oposición todo eso. Todo ese daño que han hecho a la pesca y al turismo les da exactamente igual".