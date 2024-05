Repaso del portavoz de Milei a los insultos sanchistas: "Qué se disculpen ellos"

El representante del gobierno de Argentina subraya que “el presidente no va a pedir perdón” y recuerda las faltas de respeto de Óscar Puente, Diana Morant o Yolanda Díaz

El presidente de Argentina, Javier Milei, no va a disculparse por sus palabras durante el acto de Vox ‘Viva 24’ en el que habló de la “corrupta mujer” en relación a Begoña Gómez sin citarla expresamente. Y no sólo eso, el Gobierno de Argentina entiende que quien debe disculparse es Pedro Sánchez y para ello ha hecho un repaso de todos los insultos recibidos en los últimos días.

Manuel Adorni, portavoz del Gobierno de Milei, -o vocero de la Presidencia de la Nación Argentina como dicen ahí-, era entrevistado en una televisión argentina por la polémica diplomática con el Gobierno de Sánchez y la llamada a consultas de la embajadora española en esta tierra, y lo decía muy claro: “Javier Milei no va a pedir disculpas por lo que pasó porque no tiene de qué disculparse”.

“Es más, no nombró absolutamente a nadie del Gobierno español, no hizo mención a Begoña Gómez sino que tomaron el caso como propio y relacionaron lo que estaba diciendo Milei con la mujer de Sánchez”, considera Manuel Adorni, indicando que efectivamente el presidente argentino no cita nombres, aunque todos tenían claro a quién se refería con la corrupción de la mujer y la reflexión de cinco días.

El portavoz del Gobierno de Javier Milei pasa a recordar que “el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo trató de gente muy mala y de consumir sustancias. El 16 de mayo la ministra de Ciencia, Diana Morant, dijo que somos unos negacionistas. El 17 de mayo la vicepresidenta Yolanda Díaz trató a Milei de odiadores y autoritarios. El 18 de mayo el propio Pedro Sánchez volvió a acusar de negacionista, ultraderechista y autoritario”.

Manuel Adorni solicita “disculpas del Gobierno de España por el maltrato y los insultos recibidos en al menos los últimos 15 días” y que lo que dijo Milei “está dentro del marco personal, no del marco institucional y nada tiene que ver con relaciones diplomáticas, y no puede interferir en las relaciones de ambos países que están por encima de cualquier declaración”.