Rita Maestre acusa a Almeida sin fundamento y se lleva un buen 'zasca' de vuelta

La candidata de Más Madrid ha intentado dejar en evidencia al alcalde acusándole de no hacer nada por frenar las agresiones sexuales en la capital y su respuesta no ha tardado en llegar.

Cada vez que a Rita Maestre se le ocurre acudir a Twitter para intentar lanzar un ataque a sus enemigos políticos le sale el tiro por la culata. Ya le pasó hace relativamente poco cuando fue pillada mintiendo para intentar dejar mal a Isabel Díaz Ayuso, y ahora le ha pasado con una acusación al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al que ha culpado de no hacer nada ante el aumento de las agresiones sexuales en la capital.

Qué mejor momento que las puertas del 8M para tratar de atizar a tu máximo rival político, con el que se juega el próximo 28 de mayo la alcaldía madrileña. Para intentar sacar rédito en vísperas del Día Internacional de la Mujer, la candidata de Más Madrid ha sacado a relucir una serie de datos sobre el aumento de las agresiones sexuales y las violaciones en Madrid, preguntándose al final: "¿qué ha hecho Almeida al respecto?

En Madrid han aumentado un 49% las agresiones sexuales y un 37% los delitos de violencia de género durante el año 2022. Es un dato escalofriante que tiene que alertar a todo el mundo. Pero, ¿qué ha hecho Almeida al respecto?



Abro hilo 🧵 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) March 7, 2023

A continuación, en un hilo que parece interminable, Maestre intenta montarse su película para intentar dejar a Almeida de machista y afirmar, entre otras cosas, que "en muchas ocasiones se ha visto cómo ridiculiza la lucha por la igualdad y le da palmadas en la espalda a la extrema derecha".

El zasca ha venido por parte del propio alcalde de la capital, que no ha dudado en responder a la pregunta que en el primer mensaje del largo hilo ha propuesto Rita Maestre.

No votar a favor de excarcelar y rebajar penas a 722 agresores sexuales. https://t.co/MsohaLYatz — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 7, 2023

"No votar a favor de excarcelar y rebajar penas a 722 agresores sexuales", ha sido la contundente y aplaudida respuesta de Almeida, recordando que fue ella y su formación quienes votaron a favor de la ley que no solo está provocando que se reduzcan las penas a esos agresores sexuales y violadores si no que también está dejando en la calle a muchos de ellos.

A día de hoy, son casi 80 delincuentes sexuales que han salido de la cárcel antes de tiempo. El último, en Castilla y León, donde un varón declarado culpable de violar repetidas veces a su hija menor de edad, de manera que cumplirá dos años y cinco meses menos de los inicialmente impuestos. Estos son los "efectos indeseados" de una ley que Podemos se niega a reformar.