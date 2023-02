Iglesias carga contra la reforma del sí es sí:"Es obra de un machirulo de libro"

El exlíder de Podemos vuelve a cargar contra el PSOE insistiendo en que su propuesta aleja del centro el consentimiento y asegurando que la reforma es obra de un "machista acreditado".

Es evidente que Pablo Iglesias no está de acuerdo con la reforma que finalmente ha propuesto en solitario el PSOE de la ley del solo sí es sí y parece que no va a parar con su campaña en contra de la misma. A pesar de que desde el bando socialista repiten una y otra vez que el consentimiento seguirá siendo el punto central de la norma, el exlíder de Podemos no se cree ni una palabra. El ejemplo que pone constantemente: que el PP votaría a favor de la reforma pero no las fuerzas de la izquierda.

Es por ello que Iglesias ha cargado contra el PSOE por crear un "relato falso" sobre que el consentimiento no se va a "tocar" en su reforma y ha dicho que, de salir adelante, se volvería al "sistema penal de 'La Manada'". Así, el exvicepresidente del Gobierno ha insistido en "poner en valor que la mayor parte de los jueces aplican bien" la ley del solo sí es sí". "Hay que dejar respirar la norma", ha indicado.

Por otro lado, ha acusado a los socialistas nuevamente de ceder ante las presiones de la derecha y de impulsar una reforma de la norma redactada con el apoyo de un jurista que, según ha dicho el exlíder de Podemos, es un "machista acreditado" y un "machirulo de libro" que aseguró en el pasado que el consentimiento era "un teatro".

¿Quién ha redactado la propuesta del Ministerio de Justicia para tumbar la Ley Solo Sí es Sí? 👇🏻 pic.twitter.com/zllcSCdhpQ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 6, 2023

"¿Alguien puede creer que una norma redactada por un machista acreditado por sus mensajes en Twitter, que despreciaba la ley del solo sí es sí, respeta que el consentimiento siga en el centro? Es mentira", ha asegurado Iglesias en una intervención en El Ágora de Hora 25 en la Cadena Ser, que se ha referido de forma expresa al penalista Francisco Javier Álvarez García, en la que ha recordado que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo redactó "el diseño de las penas" de la norma que impulsó el Ministerio de Igualdad.

En este sentido, ha defendido que la ley del solo sí es sí ha implicado "avances" y ha habido una "resistencia de la derecha judicial" a las normas feministas, comparando la actual situación con la aprobación de la ley contra la Violencia de Género que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su primera legislatura.

"No puede ser que cuando la derecha judicial y mediática te ataca, te tiemblan las piernas, hagas una ley que solo le gusta al PP y digas que el consentimiento siga exactamente igual como si la gente fuera idiota", ha expresado sobre la proposición de ley que ha presentado el PSOE en el Congreso.