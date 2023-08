Bendodo: "La candidatura de Calviño al BCI es la última gran mentira de Sánchez"

El coordinador general del PP ha manifestad este sábado en Ceuta que el presidente en funciones está recolectando a sus ministros porque no va a tener apoyos suficientes para la investidura.

Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, no ha dudado en lanzar una ácida crítica a la candidatura de Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), calificándola como "la última gran mentira" de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones.

Bendodo ha sugerido que esta nominación podría ser un intento de Sánchez por buscar acomodo a sus ministros fuera la política ante la falta de apoyo suficiente para su reelección como presidente del Gobierno. En su opinión, esta acción demuestra que Sánchez está "recolocando" a sus ministros en otros puestos.

Elías Bendodo, coordinador general del PP, sobre la candidatura de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones: "Es una anomalía democrática que, ante esta candidatura, el presidente en funciones no llame al líder de la oposición para hablar de ello"https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/s8zKuiT6Fh — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 12, 2023

El coordinador general del PP ha destacado ante los medios, tras reunirse con el Comité de Dirección del PP ceutí, que Sánchez había presentado en campaña a Calviño como su experta económica, pero no mencionó que estaba en una posición interina, “salvo que pase una cosa que yo veo posible, que viendo que no va a tener apoyos suficientes, esté empezando a pensar en recolocar a sus ministros".

También ha señalado el número 3 del PP que no es normal que Sánchez no haya consultado con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, antes de presentar la candidatura de Calviño al BEI: "Esto demuestra la soberbia y la arrogancia de Sánchez en todas sus decisiones", concluyó.

“El PSOE no sabe perder”

Bendodo también ha criticado la actitud de Sánchez después de las elecciones y lo ha acusado de querer "judicializar el resultado de las elecciones" por no aceptar su derrota y buscar apoyo en los tribunales. “Pretende meter en una maraña jurídica y conseguir en los tribunales lo que no le han dado las urnas y sigue en la 'triple M' de la que habla: maldad, mentira y manipulación", ha recriminado al líder socialista, quien también ha censurado a Sánchez por no felicitar a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP gallego, por sus victorias en las elecciones municipales, autonómicas y generales.

Bendodo ha expresado su optimismo acerca de las posibilidades de que Feijóo sea investido como presidente del Gobierno y ha afirmado que el PP tiene más apoyos que el PSOE. “Las dos alternativas son un gobierno del PP en solitario amplio y fuerte que eche a rodar cuanto antes o Sánchez y 24 partidos que le van a pedir vicepresidencias, indultos, vetos entre unos y otros... Sería nefasto", dijo.

"El PP tiene hoy bastantes más apoyos que el PSOE porque contamos garantizados con 171 síes y estamos trabajando en el 172 con Coalición Canaria, al menos 50 más que Sánchez, que únicamente dispone de sus 121, nada más, ni los de Sumar, porque Podemos ya le ha dicho que ya veremos qué hace", ha comparado.

Bendodo también ha criticado a Sánchez por su manejo de la situación política en Ceuta, acusándolo de anteponer sus intereses personales a los del país y de romper un posible gobierno de coalición en la ciudad autónoma. “Ha hecho saltar por los aires un gobierno de coalición prácticamente hecho" entre 'populares' y socialistas."Si hay un territorio donde todos los partidos tenemos que lanzar un mensaje de unidad, es precisamente aquí, en la frontera no solo de España, sino de la UE. Pero eso no lo ha entendido Sánchez, que ha antepuesto sus intereses particulares a los del conjunto de este país y a los de todos los ceutíes", añadió.

Bendodo ha acusado al PSOE de “haber dejado hace tiempo de ser un partido de Estado y lo ha vuelto a demostrar. Esa responsabilidad política es la que hemos tenido en el PP dándole la alcaldía de Barcelona y la de Vitoria al PSOE para que no gobiernen independentistas o herederos de ETA, como en su día propiciamos un Gobierno del PSOE con Patxi López de candidato, pero ahora ha perdido la memoria", añadió.