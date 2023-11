Alejandro Fernández silencia a Artur Mas con un zasca de los que pican

El presidente de los populares catalanes indica que "dicen que la amnistía es el final del procés, pero no es así. Pretenden normalizarla, pero no nos quedaremos de brazos cruzados"

Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, ha tenido que salir a la palestra para acallar a Artur Mas. El expresidente de la Generalitat dijo, en una entrevista del Canal 24 horas de TVE, que la amnistía pactada con Junts y ERC salga adelante para "aparcar el conflicto y poner el contador a cero" en Cataluña y que es una ley de la que, según sus palabras, saldrá favorecido el líder del Partido Popular: "Feijóo es uno de los principales beneficiados de la amnistía. Si un día llega al gobierno y necesita poder hablar con alguien, mejor que la amnistía esté aprobada y hecha", argumentaba Artur Mas.

"No te lo pierdas. Ahora resulta que en el PP tenemos que seguir los consejos de Artur Mas", publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) Alejandro Fernández . En esa publicación adjuntaba una entrevista en TVE en la que el presidente del PP catalán respondía a Mas. El presidente del PP catalán tildaba de "falsa" la acusación del expresidente de la Generalitat y añadía: "Conociendo como conozco a Artur Mas, diré que los consejos que él nos traslada al Partido Popular me los tomo con prudente distancia. Para ser suave y eufemístico. Ese argumento parte de una premisa falsa".

Alejandro Fernández cree la premisa fundamental de los independentistas es asegurar que la amnistía representará el final del procés. "La idea, insisto, es falsa. Consiste en decir que la amnistía es el final del procés. Yo sostengo que es el inicio de un nuevo procés. Es una fase en la que sus impulsores tienen objetivos distintos para el final de dicho proceso, pero todos harán el camino juntos", decía.

Normalizar la amnistía

"Sumar y Podemos han confesado su deseo de una república confederal española, el PNV quiere una España confederal asimétrica, también fuera de la Constitución. Y el separatismo aspira a un referéndum de autodeterminación. Pero mientras eso no llegue, van a hacer el camino juntos. Y ahí el PP no va a participar", argumenta Fernández.

Las declaraciones de Mas, según el líder de los populares catalanes, pretenden "normalizar" el concepto amnistía. Algo que, según Fernández, el PP no permitirá que ocurra. "¿Qué se persigue con esa idea de que se puede normalizar a través de la amnistía? Pues que nos quedemos con los brazos cruzados y no protestemos ante esta barbaridad y atropello a la democracia, a la división de poderes y a la lucha cívica", insistía. "No nos vamos a callar, no nos vamos a cruzar de brazos. Vamos a agotar todos los instrumentos legales a nuestra disposición para parar estas tropelía", finaliza.