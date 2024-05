Felipe González vapulea a Sánchez y atiza de paso a Zapatero y a Yolanda Díaz

“Yo soporté el ‘váyase’ y no me fui a pensar”, señala el ex presidente del Gobierno en El Hormiguero: “el PSOE no tiene proyecto, no se puede gobernar construyendo muros”

“Yo soporté el ‘váyase señor González’ durante tres años y no me fui a pensar”, ha sido uno de los dardos que el ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha lanzado al actual presidente y compañero de partido, Pedro Sánchez, en su paso por El Hormiguero de Antena 3, recordando sus tres últimos años en Moncloa “que fueron todos los días paro y corrupción” y que “yo no me fui a pensar”, añadiendo con ironía que “y algunos se lo creyeron”.

Felipe González ha recordado ante Pablo Motos que “Pedro Sánchez el otro día empezaba el debate con que vamos a calmar las aguas y hablar civilizadamente y al rato estaba con la máquina del fango y diciendo no me van a quebrar, es algo que yo no entiendo”. “Va por ahí diciendo que alguien me salve, que alguien me arrope, y ya es suficiente mayor para que le pongan la ropita”, subraya.

“Yo estaba seguro que Sánchez no se iba a despedir”, insiste el histórico líder del PSOE sobre Pedro Sánchez, indicando que “ha abierto una vía absurda” y que él nunca se lo creyó. Felipe González ha considerado además que su partido “no tiene un proyecto de país, me siento huérfano” y que “no se puede gobernar construyendo muros” y que no se puede gobernar con 120 diputados si no aspira a tener 175 y tener mayoría.

¿Cuando fuiste presidente pensaste en dimitir? Felipe González se sincera #FelipeGonzálezEH pic.twitter.com/MnKrx21T1M — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 23, 2024

"Puigdemont no es que sea muy progresista"

El ex presidente del Gobierno también ha criticado que Sánchez hable “de una coalición progresista” cuando “a mí Puigdemont no me parece progresista, es de un nacionalismo separatista e insolidario” y ha reivindicado la Transición con la Constitución e la mano: “No es un arma de agresión, sino de concordia, de convivencia, de pacto para que todos podamos vivir con libertad, para que nadie nos señale”. “Yo quiero ser hijo de la democracia y no nieto de la guerra civil”, ha subrayado Felipe González ante las consignas guerracivilistas del PSOE sanchista.

Felipe se ríe de Zapatero y abronca a Yolanda Díaz

Felipe González sí ha apoyado a Salvador Illa para que gobierne en Cataluña y ha ironizado sobre otro ex presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y “el gran esfuerzo” en su respaldo al PSOE en los comicios gallegos y vascos, criticando que los socialistas hayan dejado de ser una alternativa real de gobierno en estas dos comunidades. Sobre Argentina, ha apuntado que "la diplomacia tiene que servir a nuestros conciudadanos y también a nuestras empresas”.

El ex presidente socialista también ha tenido para Yolanda Díaz que “resta más que suma” y que “dice que reconocer el Estado Palestino está bien pero que no es suficiente, que es desde el Jordán hasta el mar"."¿Quién le habrá contado eso? Desde el Jordán hasta el mar, es toda Palestina. Eliminando a Israel. Por tanto, quiere decir que hay que echar, como dicen los iraníes, a los judíos al mar, como los echó Hitler, que los echó a las cámaras de gas. Que me aclaren cómo se arregla un conflicto así", ha recordado.