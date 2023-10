Ángela Rodríguez Pam ‘la lía gorda’ con su defensa de la obesidad: “Es clasismo”

Hasta diputados de Más Madrid acusan a la número dos de Irene Montero de “despropósito” por sus declaraciones en contra de la medicina y a favor de estar gorda

Se lio la gorda, como dice una famosa película. Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado de Igualdad, la número dos del ministerio de Irene Montero, ha sorprendido con unas declaraciones en defensa de los cuerpos obesos que han molestado hasta a diputados de su partido amigo Más Madrid.

Ángela Rodríguez Pam defendía en unas declaraciones que “la comunidad médica debe transformarse, la medicina es una institución que representa la idea de un cuerpo correcto e incorrecto, y casi siempre la mayoría de las veces la idea de un cuerpo incorrecto es el de las mujeres que va por un camino muy estrechito en el que la mayoría de las mujeres no queremos transitar”.

Estas palabras de Ángela Rodríguez Pam han sido consideradas como un ataque a la medicina y una defensa de la obesidad, hasta el punto que el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, ha criticado que “estas declaraciones que son un despropósito. No sé cuál es el camino que según la secretaria de Estado propone la medicina y las mujeres no podemos ni queremos transitar. Pero sé que la medicina es una ciencia, no una institución. Y que los hábitos de vida saludables, salvan vidas”.

Sin embargo, Ángela Rodríguez Pam ha insistido en su teoría de la gordofobia pese a las críticas por fomentar la obesidad, y se ha sacado de la manga que “no se odia a los gordos por ser gordos, sino por intuir que son pobres. No es gordofobia, se llama clasismo”, unas declaraciones, decir que se insulta a los gordos por ser pobres -como si no hubiera obesos ricos- que han levantado todavía más incendio contra la número dos de Irene Montero.