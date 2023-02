Montero, desesperada, pide al PSOE volver "cuanto antes" a las negociaciones

La ministra de Igualdad empieza a ver que la reforma socialista podría salir adelante sin sus peticiones y por ello solicita volver a negociar lo más rápido posible para intentar evitarlo.

El reloj sigue corriendo en contra de Pedro Sánchez y su Ejecutivo para reformar de una vez por todas, en una primera revisión que al menos aumente las penas a los condenados por agresión sexual, una ley del solo sí es sí que sigue precisamente continúa rebajando las condenas a los delincuentes sexuales. Mientras el PSOE negocia en el Congreso su proposición de reforma que supondría una vuelta a las penas anteriores a la norma, en contra de lo que quiere el Ministerio de Igualdad y socio en el Gobierno, ya son más de 500 agresores sexuales beneficiados.

La semana pasada la encargada precisamente de este último ministerio, Irene Montero, confesaba que desde que los socialistas presentaron por su cuenta la reforma de su ley sin alcanzar un acuerdo no habían vuelto a negociar. Una relación rota por una reforma que no contenta a la formación morada, algo que parece que desde el otro lado no parece importarles porque el tiempo apremia.

Es por eso que Igualdad ha pedido volver "cuanto antes" a esas negociaciones para al menos intentar salvar la parte donde más diferencias se producen a la hora de intentar llegar a ese acuerdo. La frase que se repite como un mantra es: "el acuerdo es posible siempre que se mantenga el consentimiento".

Tal y como informa la agencia EFE, así lo han asegurado fuentes de Igualdad: "Este fin de semana hemos vuelto a solicitar al PSOE una reunión para llegar a un acuerdo cuanto antes". Por otor lado, también han insistido en que la voluntad de acuerdo por su parte es "absoluta" y han vuelto ha querer incidir en que si alguien se ha levantado de esa mesa de negociación han sido sus compañeros de gobierno, arrinconados por la presión mediática y por el goteo continuo de rebajas de penas.

Mientras tanto, desde el bando socialista afirman que las negociaciones se están desarrollando en el Parlamento. Sin ir más lejos, este domingo la ministra de Industria y candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la modificación de la ley con el objetivo de "corregir sus efectos indeseados" como la reducción de condenas o la salida de prisión de algunos violadores.

Pilar Llop: "Si fallamos otra vez, la situación sería bastante grave"

En esa misma línea ha ido la encargada de Justicia, Pilar Llop, en una entrevista en La Vanguardia este mismo lunes, que ha querido poner el foco en la importancia de, esta vez sí, hacer una norma sin tantas lagunas jurídicas como la original de Montero.

"Ahora necesitamos un texto que sea muy riguroso, porque si técnicamente se falla otra vez y se produjera otro efecto no deseado, la situación sería bastante grave", han sido las palabras de Llop en esa entrevista, en la que también le ha asegurado, en cuanto a la negociación con sus socios, que es "evidente que hay posiciones diferenciadas, pero ahora toca pensar en las víctimas"

Ha insistido en que "hay que actuar en el foco del problema que son las penas", que ha pedido que sean proporcionadas y no dejen margen a la discrecionalidad, y ha expresado, para seguramente intentar tranquilizar a Montero y compañía, que ello no supone volver al modelo anterior.