Desmienten la muerte de César Alierta: no ha fallecido pero está grave

Fuentes muy cercanas a Alierta desmienten la noticia que publican muchos medios y confirman que el expresidente de Telefónica está muy enfermo, pero no ha fallecido

El ex presidente de Telefónica y el que fuera máximo accionista del Real Zaragoza, César Alierta, no ha fallecido pese a lo que publican muchos medios tal y como informan fuentes cercanas a ESdiario. César Alierta, de 78 años de edad, está ingresado y débil tras el empeoramiento de su enfermedad, pero no ha muerto y continúa grave.

Alierta había sufrido graves problemas de salud en los últimos años e incluso en 2020 estuvo ingresado en coma inducido por un problema cardiovascular. César Alierta llegó a la presidencia de Telefónica en 2.000, a iniciativa del Gobierno de José María Aznar, sustituyendo en el cargo a Juan Villalonga.

También presidió la Comisión de Retribuciones y fue vocal de la de Comisión de Nombramientos en el Consejo de Administración de International Consolidate Airlines Group (IAG), la compañía resultante de la fusión entre Iberia y British Airways.