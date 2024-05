Alejandra Rubio "deja" Telecinco por TVE y Terelu Campos se lo agradece en La 1

Colaboradora habitual de Mediaset la más pequeña del televisivo Clan sorprendió esta vez a los espectadores de la pequeña pantalla que no se esperaban tan drástico cambio. Su madre tampoco.

Como cada fin de semana Terelu Campos acudió este domingo a su puesto de colaboradora en el DCorazón de La 1 de TVE pero esta vez recibió una sorpresa completamente inesperada por parte de su hija Alejandra Rubio. La joven se coló en el programa con un vídeo para felicitarla en el Día de la Madre.

Minutos antes de aparecer, el programa recordaba a todas las madres de las colaboradoras, también a María Teresa Campos. Terelu desvelaba que normalmente aprovechaba este día para regalarle "algo que le gustase de ropa, le gustaban muchos los pañuelos".

Además, confesó algo que no conocíamos y es que "el año pasado no le sentó nada bien el día de la madre, se enfadó, no fue un buen día para ella porque debió levantarse y acordarse de su madre, me dijo qué día de la madre, si mi madre no está".

La colaboradora aseguraba que "es un día difícil para mi hermana y para mí" y, tras estas palabras, Jordi González daba paso al vídeo de Alejandra, quien le dedicaba unas bonitas palabras a su madre: "Sabes que para mí eres la mejor madre del mundo mundial".

Emocionada, la presentadora confesaba que "esto no lo esperaba" y aprovechaba para comentar que su hija "tuvo una época que decía te quiero como el que va a por pipas y le dije a mí no me digas te quiero así".

Un emotivo momento que terminaba con una confesión de la comunicadora sobre su hija a modo de agradecimiento: "Menos mal que la tengo a ella, he tenido mucha suerte, es muy buena y es guerrera, que creo que lo ha heredado mucho de su abuela porque ella ha vivido mucho con su abuela".

Las Campos mejoran los datos del D Corazón en el Día de la Madre

Con esta incursión de Alejandra Rubio, colaboradora habitual de Telecinco, en La 1 de TVE junto a su madre Las Campos volvieron a demostrar su tirón y este domingo el D Corazón mejoró sus cifras en los audímetros escalando hasta el 7.4% de cuota de pantalla y los 502.000 espectadores, sus mejores cifras combinadas desde hace más de un mes.

Eso sí, no pudieron con la cadena para la que trabaja habitualmente Alejandra ya que a la misma hora el Socialité de Telecinco estaba anotando un 9.7% y 605.000.