Rufián se suma a la ofensa de su "compañera" Nogueras con la bandera de España

El portavoz de ERC en el Congreso asegura que las banderas "ni alimentan, ni curan, ni consuelan" y resta importancia al hecho ironizando sobre lo sucedido: "Es superútil".

Era de esperar pero no por ello es menos reprochable. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha sumado a la falta de respeto que tuvo este martes su compañera, la también portavoz en este caso de Junts, Míriam Noguera, apartando la bandera de España porque no quería salir con ella en el plano de la televisión. "Está demasiado cerca" aseguró la diputada catalana, alejando la bandera y dejando tan solo tras ella la de la Unión Europea: "Esta me representa más".

A ello se ha referido el portavoz de ERC, ironizando sobre lo sucedido. Al salir del Congreso, los periodistas se han arremolinado para preguntar a Rufián, entre otras cosas, por esta decisión de Nogueras, a lo que, tras un silencio, ha contestado: "Me parece superútil". Después, mientras se alejaba de los periodistas, ha añadido que las banderas "no alimentan, ni curan, ni consuelan".

Hay que recordar que tras la actuación de Nogueras, el PP y Vox reclamaron a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que tome medidas contra la portavoz de Junts. También Ciudadanos exigió respeto para los símbolos oficiales en la institución parlamentaria. Su portavoz, Inés Arrimadas, fue una de las que cuando le llegó su turno se encargó de colocar bien la bandera en su lugar.

Arrimadas vuelve a colocar la bandera de España que la portavoz de Junts había quitado de la sala de prensa pic.twitter.com/oKtAhnxCSc — EL MUNDO (@elmundoes) February 21, 2023

También lo hizo Iván Espinosa de los Monteros, que fue uno de los más contundentes con este gesto. El portavoz de Vox ha sacado a relucir, igual que por ejemplo el periodista de COPE Carlos Herrera, el generoso sueldo que recibe Míriam Nogueras del Estado español por su trabajo como diputada. Recordemos: casi 9.000 euros al mes y viajes gratis.