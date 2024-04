Esperpento de Sánchez: acto feminista de mujeres tapadas y sin derechos en Catar

El presidente del Gobierno presume de reunirse en Doha con “mujeres que destacan en la sociedad catarí” y lo vende como feminismo, pero le dejan en evidencia con la situación del país

Las mujeres en Catar necesitan autorización para casarse, las solteras menores de 25 años para viajar al extranjero y las casadas permiso del marido para realizar determinadas gestiones. Pero para Pedro Sánchez es un “acto feminista” reunirse con estas mujeres que además van tapadas con el velo islámico -símbolo de sumisión al marido o a Alá- en un país, Catar, que no destaca precisamente por respetar los derechos humanos en general y los de las mujeres en particular.

“En Doha me he reunido con un grupo de mujeres que destacan en diferentes sectores de la sociedad catarí, como el mundo de la empresa, el deporte y la ciencia. He compartido con ellas las líneas de la Política Exterior Feminista del Gobierno de España y nuestro firme compromiso con la igualdad de género”, presumía Pedro Sánchez en un vídeo con mujeres tapadas con velo, inventando un nuevo concepto, la ‘política exterior feminista’.

Sin embargo, este supuesto feminismo de Pedro Sánchez en un país donde el feminismo brilla por su ausencia sólo ha servido para dejarle en evidencia. Para empezar, porque el propio presidente ha evitado criticar la falta de derechos de las mujeres cataríes cuando ha sido preguntado, tirando balones fuera y señalando su papel en la sociedad civil.

Las críticas han arreciado contra Pedro Sánchez, con comentarios como “ahora pretende blanquear el machismo del mundo árabe”, “está claro que en ese país de ideas feministas no son. Supongo que sus ideas le habrán mandado metérselas por donde amargan los pepinos” o “diles que se quiten el velo, vosotros no lo lleváis, eso es igualdad”. Otros tiran más de ironía y preguntan al presidente si ha ido a Catar “para abrirle oportunidades de negocio a Begoña Gómez”.