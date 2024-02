El CIS de Tezanos de nuevo rendido a Sánchez: información privilegiada para PSOE

En una reciente encuesta del CIS sobre asociacionismo en España, en pleno contexto electoral, el organismo público preguntó sobre el partido a votar y el líder que más valora el encuestado.

Estamos en pleno contexto electoral, el próximo 18 de febrero los gallegos están llamados a las urnas, con las elecciones europeas y vascas, además, en un cercano horizonte y el presidente del público CIS, Félix Tezanos -otrora secretario de Estudios y Programas del PSOE-, ha querido aportar su granito de arena a la causa sociológica. O, más bien, socialista.

En un reciente estudio sobre ‘Tendencias de asociacionismo en España’, tal y como el propio organismo público demoscópico describe, con casi 6000 encuestas realizadas entre el 11 y el 23 de enero de este año 2024, se ha colado al final del estudio una serie de preguntas que nada tienen que ver con el tema de la investigación.

Preguntas sobre el voto

Concretamente, -tal y como explicitan desde el CIS- el objetivo de la novedosa investigación era determinar, vía miles de encuestas, el asociacionismo en España, los tipos de asociaciones y sus tendencias, concluyendo que solo el 22,3% de españoles pertenece a alguna asociación cultural, social o política en la actualidad.

Nada justifica, por tanto, que en la pregunta 10 se le pregunte al encuestado, textualmente, por "de los/as principales líderes políticos/as, ¿quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos?", se lee en el cuestionario, con varios opciones de respuesta: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal , Yolanda Díaz, Isabel Díaz Ayuso, Otro/a, Ninguno/a de ellos/as.

No es la única pregunta fuera del tema. En la pregunta 12 se pregunta a los encuestados por "Y en unas próximas elecciones al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?". Y por si no quedara clara la intencionalidad, en la pregunta 13 se incide en la cuestión: "En el caso de que por cualquier razón finalmente no votase por el partido que me ha dicho, ¿a qué otro partido votaría Ud.?", se lee. Para que no quede nada al libre albedrío, en la pregunta 16 se pregunta por "En todo caso, ¿qué partido considera más cercano a sus propias ideas?".

Testar el clima social y aportar valiosos datos al PSOE

Recordemos que este estudio, aunque parezca uno de los barómetros mensuales del CIS, versa sobre las tendencias de asociacionismo en España. No queda otra explicación. Si "meter intención y valoración en un estudio que no es de voto es innecesario", explican a ESdiario desde una solvente empresa demoscópica consultada, "la intencionalidad es testar voto para un partido con el dinero público", aseveran. Es decir, aportar "información privilegiada" que "el resto de partidos no tendrán", al menos, hasta dentro de más tiempo porque "los microdatos aún no son públicos", remarcan desde la demoscópica consultada. Tales microdatos son "las entrevistas en bruto" que "eso se tiene que publicar para que los investigadores puedan hacer sus propios análisis", unos datos, por tanto, que aportan un gran valor para los sociólogos y politólogos.

En este sentido, desde la misma demoscópica consultada hacen hincapié en que "en el voto directo el PP está por encima del PSOE" pero, añaden, "si tuviéramos los microdatos seguro que la muestra está escorada a la izquierda" por lo que se vería "que la distancia entre PP y PSOE aún es mayor", remarcan a este periódico.

Esos valiosos microdatos acabarán siendo publicados dentro de un tiempo pero "esta información o es en tiempo real o ya no sirve", destacan desde la demoscópica a ESdiario, "ellos usan cualquier excusa para testar el voto e ir teniendo información privilegiada en tiempo real". Todo, claro, pagado con nuestros impuestos. "La JEC [Junta Electoral Central] debería intervenir", inciden desde la demoscópica, porque "es dopaje", máxime en pleno contexto electoral.