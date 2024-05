Patinazo de una humorista con Estrella Galicia para insultar a la Guardia Civil

Ane Lindane, abiertamente de izquierdas y colaboradora de Canal Red, finge una conversación con el CM de la cervecera para llamar organización criminal y torturadora a la Benemérita.

En las últimas horas se ha producido una de esas polémicas tuiteras que de vez en cuando saltan en la ahora red social conocida como X. En esta ocasión hay tres partes protagonistas involucradas: la humorista Ane Lindane, Estrella Galicia y la Guardia Civil. En principio tres elementos que son difíciles de unir pero que la monologuista vasca, abiertamente de izquierdas y, entre otras cosas, colaboradora del Canal Red de Pablo Iglesias, ha logrado unir con un patinazo importante.

Todo comenzaba con un mensaje de la humorista mencionando una fotografía de varias cervezas de Estrella Galicia con unas etiquetas en honor a los 180 años de la Guardia Civil. “Pues ya no voy a volver a beber Estrella Galicia nunca más. Una pena, porque estaba rica”, comentaba Ane Lindane compartiendo la instantánea, pensando que la cervecera había sacado una especie de edición especial por este aniversario de la Benemérita.

Pues ya no voy a volver a beber Estrella Galicia nunca más. Una pena, porque estaba rica. https://t.co/W2RFw27j5o — Ane Lindane (@LindaneAne) May 19, 2024

Sin embargo, en el propio tweet, la red social añade una de sus aclaraciones en la apuntaba lo siguiente: “Si bien Estrella Galicia personaliza botellas con mensajes con una etiqueta que sigue las líneas de la marca, las de la foto tienen aspecto de haber sido hechas en una impresora doméstica y recortadas a mano”. Es decir, alguien había personalizado sus propias botellas y no la marca.

Ese mismo día por la tarde la monologuista -defensora también del independentismo- compartía una captura de pantalla de una conversación con el supuesto CM (Community Manager, responsable de las redes sociales de una marca) de Estrella Galicia. En la misma Xurxo -así se hace llamar- aclara que no es una acción de la compañía, sino que se trata de un fake. Concretamente afirma que “algún tarado” imprimió las etiquetas y las pegó en las botellas.

“Es un alivio leer eso. Me había llevado un buen disgusto creyendo que le estabais haciendo publi a esta gente. Me gusta mucho vuestra cerveza”, contesta Ane Lindane. A continuación el tal Xurxo, hablando supuestamente en nombre de Estrella Galicia, escribe lo siguiente: “Nuestra empresa tiene grandes valores éticos y un fuerte compromiso con los derechos humanos. Jamás haríamos publicidad de organizaciones criminales ni torturadoras”.

Resulta que lo de las etiquetas de la Guardia Civil en las botellas de Estrella Galicia es un fake como el propio CM me ha comunicado. La peña de @estrellagalicia es gente chapó. Perdón por la confusión que he causado. https://t.co/xb32ksUzB7 pic.twitter.com/L4L0ta7WPw — Ane Lindane (@LindaneAne) May 19, 2024

La cosa no termina ahí, ya que para despedirse -y tras el comentario de la humorista de que se compraría “una par de latas de Estrella Galicia para celebrar lo majos que son”- finaliza con un A.C.A.B, el acrónimo de la frase inglesa All cops are bastards ('Todos los policías son bastardos’) utilizados en manifestaciones por grupos de extrema izquierda.

“Huele a mentira desde lejos”

Han sido muchos los usuarios que, respondiendo a la publicación, apuntan que lo realmente fake no son los botellines de Estrella Galicia con las etiquetas de la Guardia Civil sino la conversación con el supuesto CM de la empresa de cervezas. Y es que resulta realmente sorprendente que haga esas declaraciones contra una institución como la Guardia Civil en nombre de una compañía como la gallega.

Además, Lindane, respondiendo a estos comentarios y a los que le dicen que ha metido en un problema al CM si es que es verdad, asegura que el tal Xurxo le dio permiso para publicarlo en redes sociales. Otra decisión un tanto rara sabiendo que lo despedirían al momento. Por todo ello parece que se trata de una mentira de esta humorista que habría aprovechado la ocasión para atacar a la Guardia Civil y llamarle, entre otras cosas, organización criminal y torturadora.