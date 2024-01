La diputada gallega del PP que deja en evidencia a Óscar Puente por los pellets

“El ministro vino a Galicia el 3 de enero a besar un tren y no dijo nada de los plásticos cuando el 8 de diciembre ya tenía constancia”, señala la popular Ana Vázquez.

Continúa la guerra de los pellets o plásticos que han aparecido en las playas de Galicia entre el Gobierno de Pedro Sánchez, que quiere endosar la culpa a la Xunta de Galicia y así de paso hacer campaña contra Alfonso Rueda a un mes de las elecciones gallegas, y el PP, que insiste en que el Gobierno no aviso del vertido para actuar.

Una de las que ha sido muy clara y un minuto le ha bastado para desmontar los argumentos del ministro de Transportes, Óscar Puente -con las competencias marítimas- es la diputada del PP en el Congreso, Ana Vázquez, que además es gallega. Ana Vázquez recordaba en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide en Cuatro, como Óscar Puente tenía constancia del vertido de pellets un mes antes y no dijo nada.

“Óscar Puente vino el día 3 de enero a Galicia a besar un tren y ese día no dijo nada a los gallegos de que desde el 8 de diciembre tenía constancia de que iban por ahí unos sacos con pellets y nunca dijo nada. Vino simplemente como los Reyes Magos a decir que nos iba a traer en uno o dos años un tren”, señala Ana Vázquez.

“El día 5 de febrero cuando aparecen estas bolas de plástico se escribe al Gobierno de España para preguntarle si tiene constancia de un accidente o de si ha pasado algo, porque las leyes del litoral en Galicia las recurrió el Gobierno porque dice que las competencias no son de Galicia, sino del Estado”, continúa la diputada del PP, subrayando que “para lo que quieren la competencia es del Estado y no es nuestra, y para lo que quieren, no”.