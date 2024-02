“Queremos una casa para follar”, la soez campaña de Más Madrid le estalla

La formación integrada en Sumar celebró San Valentín con un acto en Chueca que llevaba el polémico lema… pero se le vuelve en contra: “¿Estáis diciendo que los gays son promiscuos?”

Más Madrid, el partido de Mónica García, Íñigo Errejón y Rita Maestre, a través de su sección joven, lanzaba una curiosa campaña para el día de San Valentín: “queremos una casa para poder follar”, literalmente. La formación invitaba a ir la plaza de Raffaella Carra en Chueca y se preguntaba “¿Cómo vamos a formar un proyecto de vida si tenemos que pedir permiso para follar hasta los 30 años?”.

Sin embargo, la campaña de Más Madrid no ha tenido el éxito esperada y más bien se le ha vuelto en contra con críticas de todo tipo. Así, algunas personas la calificaban de “homófoba” por hacer un acto en Chueca destacando como prioridad “el follar” como si hubiera una relación entre el colectivo LGTBI y el sexo. “Los gays ni somos promiscuos ni nos gusta el estigma continuo de la izquierda ni la agrupación en lobbies. Los gays somos libres y vosotros homófobos”, les indicaban a Más Madrid.

Otras personas contestaban al partido de Mónica García y Errejón recordando que los jóvenes tienen otras prioridades: “aunque vosotros los de Más Madrid no lo creáis, los jóvenes en nuestra vida no pensamos sólo en follar” o "si pensarais más en trabajar y menos en follar igual hasta podríais compraros una casa. Seguro que eso no se os ha ocurrido¡".

“Una cosa es buscar un tono desenfadado y otra muy distinta es ser vulgares y dar vergüenza ajena”, indicaba otra persona a Más Madrid, mientras otra señalaba “os estáis cargando el partido y lo único que queréis es el dinerito que se os da para vuestras cervezas”.

Cartel del acto de Má