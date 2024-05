Todos en ERC se van menos Rufián: 9 años después sigue en el Congreso

Marta Rovira y Oriol Junqueras anuncian que dejan sus cargos en ERC tras la marcha de Pere Aragonès y todos recuerdan al portavoz que dijo que se largaría ¡Hace 108 meses!

“Venimos con la intención de estar el menor tiempo posible, significará una buena noticia para la república catalana, estaremos máximo 18 meses”, es una de las frases más famosas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pronunciada hace nada menos que nueve años. Nueve años después, se van de ERC tras su hundimiento en las elecciones catalanas los referentes de la formación como Pere Aragonès, Marta Rovira, Oriol Junqueras… Todos menos Rufián, que ahí sigue en su escaño cobrando de la Cámara Baja pese a decir que se iría hace nada menos que 108 meses.

Pere Aragonés y Oriol Junqueras han anunciado que dejan ERC tras la debacle en las elecciones catalanas.



Rufián, que anunció hace 105 meses que estaría 18 meses como máximo, sigue atornillado al sillón.



Por lo que sea. pic.twitter.com/ROdfMu7dWV — Toro Sentado (@ToroenReposo) May 15, 2024

Estas declaraciones de Gabriel Rufián le han vuelto como un boomerang tras la cascada de dimisiones en su partido, ERC. Rufián por su parte no se va, calla, polemiza con el futbolista Luis Figo e incluso justifica que los resultados de ERC no son tan malos. Pero Rufián queda en evidencia por ser el único de la actual cúpula de ERC que parece no querer asumir responsabilidades.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que dejará la presidencia de ERC temporalmente tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio para "abrir un proceso de reflexión y escucha activa antes de decidir su futuro". La ejecutiva de la formación también ha acordado la convocatoria de un congreso el 30 de noviembre para fijar la nueva estrategia del partido y elegir nuevos líderes -que podrá volver a ser Junqueras o no-.

Su número dos y secretaria general de ERC, la fugada Marta Rovira, también ha indicado que no se presentará a la reelección para el cargo en el congreso que los republicanos. "Como militante de base, y por coherencia, he comunicado a los compañeros de la dirección nacional que no me presentaré a secretaria general en el próximo congreso nacional", ha puntualizado.