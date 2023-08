El movimiento de Feijóo: retratar a Sánchez y al PNV ante la posible repetición

La oferta de un gobierno en solitario con Vox fuera de la ecuación descoloca al PSOE y al partido de Ortuzar, que tiene la llave. Por que UPN y CC se abren a apoyar esa vía que sí suma.

"Ya no hay excusas", con estas palabras, minutos antes de que el PNV publicara el tweet con el que daba el portazo definitivo a la negociación del apoyo a Feijóo en su investidura, calificaban la situación fuentes de Génova. Y no son cuatro palabras baladís. Demuestran toda una intención de posicionar en la opinión pública un nuevo relato.

El Partido Popular no tiene un solo objetivo. Si bien el de investir Presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo es el prioritario, también, y al mismo tiempo, todos su pasos demuestran que la conformación de una narrativa es una meta: no solo para explicar una eventual incapacidad de investir a Feijóo sino, sobre todo, ante un factible escenario de repetición electoral.

"El Partido Popular ha retratado a Pedro Sánchez y al PNV", inciden otras fuentes populares consultadas. Si Sánchez ha querido obviar al ganador de las elecciones, en escaños y votos, y acercarse -todavía con mayor convicción- al extremo izquierdo, ahora protagonizado por Sumar, y a los nacionalistas e independentistas, el PNV será parte de tal ecuación. El actual Presidente en funciones "ha enterrado, definitivamente, la centralidad del PSOE", subrayan las mismas fuentes del PP. Quizás mucho tenga que ver que el PSOE y el PNV hayan revalidado su pacto en País Vasco para regir en las tres diputaciones forales -decisivas para la recaudación de impuestos- y las tres capitales vascas.

Coalición Canaria y UPN apoyarán a Feijóo

La palabra que mejor define la situación política actual es bloqueo. Los números no dan y las alternativas en el PP, al menos en estos momentos, brillan por su ausencia. Aunque no desistirán en la batalla: todavía creen en la posibilidad de que el PNV ceda. Y es que los nacionalistas vascos hacen falta en la ecuación, a pesar de que tanto Coalición Canaria -tras la aceptación de Vox de no entrar en el Gobierno- y UPN han confirmado su apoyo a una posible investidura de Feijóo si el Rey así lo propone. La unión de PP+CC+UPN+Vox arrojan 172 apoyos. E incluso con la hipotética abstención del PNV, quedarían 172 apoyos a Feijóo frente a 173 votos en contra del bloque que conforma la izquierda: ni mayoría absoluta ni mayoría simple. Los números, por el momento, no son favorables a los intereses del líder del PP.

"Si el PP le hubiese quitado ese escaño a Junts de Gerona, que estaba a 300 votos, hubiese sido posible sacar la investidura de Feijóo con una abstención del PNV y el apoyo de CC", lamenta un popular que mora los pasillos de Génova. E incide: "Para que Feijóo salga investido hace falta el apoyo del PNV sí o sí".

La Mesa del Congreso

Ir jugando partido a partido. Este es también otro de los propósitos que persiguen los de Feijóo. Y esta semana, adicionalmente a la investidura del ganador del 23J, el objetivo popular fundamental es lograr la presidencia de la Mesa del Congreso.

Esa meta es, sin embargo, más factible. O dicho en palabras de Génova: "Lograr la Presidencia de la Mesa del Congreso será más sencillo de conseguir".

Y no sería un logro menor. Quedan diez días para la renovación de las Cortes -Congreso y Senado- y sus respectivas Mesas: el 17 de agosto, mediante votación secreta y con urna, tras alcanzar los primeros pactos de la legislatura -antesala de los pactos para la investidura-se elegirá a un presidente, a cuatro vicepresidentes y a cuatro secretarios en el Congreso; y a un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios en el Senado. Tanto en el Congreso como en el Senado, se convertirá en Presidente aquel que obtenga una mayoría absoluta en la primera vuelta o, de nadie obtenerla, una mayoría simple en la segunda.

"El Real Decretismo de Pedro Sánchez se acabará si el PP logra controlar la Mesa del Congreso", aseguran fuentes de Génova a este periódico. Y es que "el control de la Mesa permite liberar plazos y establecer la velocidad legislativa", inciden desde el PP. En otras palabras, "una Mesa controlada por el PSOE permitirá a Pedro Sánchez gobernar vía Real Decreto, una mesa liderada por el PP no" porque "el PP exigirá que el Real Decreto se convierta en proyecto de Ley y, por tanto, al hipotético Gobierno de Sánchez le tocará legislar", explican las fuentes consultadas por este periódico.

Si hablamos de aritmética, la suma de PP+Vox+CC+UPN arrojan, como decíamos, 172 apoyos. Por su parte, la unión de PSOE+Sumar+ todos los nacionalistas e independentistas descontando a Junts que "es probable que se vote a sí mismo", enfatizan desde el PP, arrojan 171 apoyos. En tal caso, al contar con más apoyos, el PP podría conseguir presidir la Mesa del Congreso. Una vez más, Junts será el que determine el destino político.

En conclusión, "con lo de la mesa del Congreso, cautela. A ver qué hacen ahí también los nacionalistas", inciden las fuentes del PP consultadas por este periódico.

Cierre de filas con Feijóo

"Feijóo está en Madrid para quedarse", aseguran con contundencia fuentes del PP territoriales a ESdiario. "Hay un cierre de filas total con Feijóo", inciden, por su parte, fuentes cercanas a la dirección del PP en Génova.

Nadie, en suma, cuestiona el liderazgo de Feijóo dentro del PP. "En este momento, tras ganar las elecciones con el mejor porcentaje de voto para el Partido Popular desde 2011, tras subir 48 escaños, y tras ser el primer presidente del PP que gana las generales a la primera y tras solo 16 meses en el cargo, Feijóo cuenta con 171 votos favorables para presidir un Gobierno en solitario", con esta contundencia defienden a Feijóo fuentes de la dirección nacional.

Y si se pregunta por un posible liderazgo nacional de Ayuso, las mismas fuentes populares territoriales consultadas por ESdiario lo dejan claro: "Si Cataluña y País Vasco han votado así con Feijoo, imagínate con Ayuso”, sentencian.