Las preguntas letales de Cayetana ponen contra las cuerdas a Félix Bolaños

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha vuelto a ser el azote del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, durante la sesión de control al Gobierno. La diputada popular ha dejado varias preguntas ante un Bolaños mudo, y le ha lanzado un dardo final a raíz de la visita de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos: “El Gobierno debería trasladarse a Cuelgamuros porque ustedes están colgados en el muro del maniqueísmo y la mentira”.

Cayetana Álvarez de Toledo ha comenzado reprochando al Gobierno de Sánchez que “asuma el bulo nacionalista de que existe un conflicto entre Cataluña y España como mínimo desde Felipe V, y la realidad es que todos los conflictos catalanes han sido conflictos civiles entre catalanes como españoles: 1640, 1714, 1934 y 2017”.

La diputada del PP ha recordado que “no hay precedentes de una amnistía concedida a cambio de los votos para una investidura” y ha preguntado al ministro Félix Bolaños “qué fundamentos jurídicos explican que para Sánchez esa medida de gracia fuera inconstitucional hasta las elecciones y después constitucional”.

No ha sido la única pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo, que ha indicado a Félix Bolaños “unas preguntas más, ¿piensa el gobierno incumplir que no habrá referéndum como hicieron con la amnistía, con la misma cara de piedra? Hasta Pere Aragonès se mofa, o ¿Por qué no aceptó Salvador Illa debatir en Perpiñán, reuniones secretas sí pero debates públicos no? La hipocresía del PSC”.

La diputada del PP ha considerado que “no habrá amnistía ni autodeterminación porque lo impedirán Europa, los tribunales y la oposición” y ha señalado a Félix Bolaños que “si Carles Puigdemont derrota a ERC y vuelve a España para ser investido ¿Respaldarán al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que lo tendrá que detener, o van a culminar su traición al Estado?”.