Bolaños no sabe dónde reside la soberanía nacional y Vicente Vallés se lo aclara

El ministro de la Presidencia y fiel defensor del 'sanchismo' se olvida del Senado por conveniencia y el presentador de los informativos de Antena 3 no lo pasa por alto.

Vicente Vallés vuelve a ser la peor pesadilla de los ministros del ‘sanchismo’. Y si hay uno que cumple a la perfección con este papel es el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuya defensa de las decisiones de su jefe muchas veces le cuesta quedar mal como en esta nueva ocasión. Esta vez ha sido a raíz de la soberanía nacional, un concepto que parece que el miembro del Ejecutivo socialista no tiene del todo claro… o no quiere tenerlo porque no le conviene.

Vallés ha recordado la entrevista que Bolaños tuvo con Carlos Alsina en Onda Cero, en la que el ministro aseguraba, para defender la ley de amnistía, que la soberanía nacional reside en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el presentador de los informativos de Antena 3 le ha recordado, leyes en mano, que por mucho que intente venderlo así está equivocado.

Concretamente son dos los artículos de la Constitución los que dicen lo contrario y que el ministro debería leer o recordar: el 1.2, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo y el 66, que establece que la representación del pueblo español la ejercen las Cortes Generales, formadas por el Congreso y por el Senado, no solo por el primero, tal y como defiende Bolaños.