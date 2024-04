Nueva grieta en el Gobierno: Sumar cree que el PSOE no debería citar a Feijóo

El PSOE ha abierto la puerta a citar en la comisión de investigación que prepara en el Congreso tanto a Feijóo como a Ayuso. Desde Sumar solo hablan de citar a la presidenta de la CAM.

Para mayor debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, las relaciones entre el PSOE y Sumar no pasan por su mejor momento. Tras el reciente "respetamos pero no compartimos la decisión del presidente sobre los Presupuestos", palabras textuales de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ahora llegan nuevas discrepancias ante la comisión de investigación que el PSOE y sus socios ya han creado -este martes- en el Congreso de los Diputados para investigar, como explican fuentes socialistas, "todos los contratos de emergencia de las distintas administraciones para la compra de material sanitario durante la pandemia".

Sin ir más lejos, este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña, abría la puerta a citar en la comisión de investigación de la Cámara Baja tanto a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, como a Núñez Feijóo, el líder del PP nacional. Se llamará a comparecer, ya advirtió la portavoz socialista desde Ferraz, "a los responsables técnicos y políticos" de Galicia y Madrid "por ser los casos más escandaloso de la contratación de mascarillas", esto es, a Feijóo -en calidad de expresidente de la Xunta- y a Ayuso.

Ayuso aún sigue sin contestar muchas preguntas.



Así, en clara respuesta a los anuncios que el PP realizó estos días confirmando que llamarán a comparecer en la comisión de investigación por el caso Koldo que los populares están construyendo en el Senado -donde poseen mayoría absoluta-, los de Pedro Sánchez han dejado entrever que no les temblará el pulso a la hora de citar en el Congreso a la plana mayor del partido de Feijóo, él incluido.

Sumar no considera que Feijóo deba comparecer

Aun considerando únicamente la comisión de investigación del Congreso como la "seria", tildan fuentes solventes de Sumar a ESdiario, frente a la "fake del PP" en el Senado, temen que el PSOE convierta la que articulan en la Cámara Baja en un "y tu más".

En otras palabras, consideran que los de Pedro Sánchez usarán la comisión de investigación en el Congreso para, a modo de "espejo", califican desde Sumar a este periódico, responder a las peticiones de comparecencia que exigirán los de Feijóo en el Senado y no, precisamente, para esclarecer el caso Koldo y, como avisan desde el PSOE, "también otras contrataciones de otras administraciones durante la pandemia" -el supuesto objeto real de la comisión-.

En este sentido, las mismas fuentes solventes de Sumar consultadas consideran que hay motivos suficientes para llamar a comparecer a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja, Alberto González Amador, en la comisión de investigación del Congreso porque "Quirón, la gran beneficiada de la privatización a trozos de la sanidad pública madrileña, multiplicó por cuatro los pagos a la pareja de Ayuso desde que son pareja" pero no hay razones para llamar al líder nacional del PP: "No vemos a Feijóo en la comisión de investigación", aseveran varios destacados miembros de Sumar consultados por este periódico. Es decir, los de Yolanda Díaz no encuentran motivos para que Feijóo comparezca en el Congreso.

"Queremos ser escrupulosos", inciden desde Sumar, y que, por consiguiente, "la gente que tiene relación con investigaciones judiciales en marcha tiene sentido que vengan, pero con la gente que no sale en ella hay que ser más prudentes", subrayan desde la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno.