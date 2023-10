"No en mi nombre": masiva protesta en Barcelona contra los pactos de Sánchez

"Puigdemont a prisión", "Sánchez, traidor" y" Yo soy español, español, español!" entre los gritos más coreados por los miles de asistentes

"No en mi nombre. Ni amnistía, ni autoderminación". Bajo ese lema, miles de personas están recorriendo las seis manzanas de Barcelona contra de los pactos que negocia el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con el espectro independentista para poder seguir en el Gobierno. La respuesta de la sociedad está siendo abrumadora en una reedición del 8-O siete años después.

EN DIRECTO | Imagen aérea de la manifestación contra Pedro Sánchez y gritos de “Puigdemont a prisión”.



Leer más: https://t.co/NydoMVNUz1 #BarcelonaSC#NoEnMiNombre pic.twitter.com/Nb8TMFxVix — ESdiario (@ESdiario_com) October 8, 2023

La multitudinaria marcha ha empezado a las 12.00 horas en el Paseo de Gracia y terminará en la confluencia entre la citada avenida y la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Convocada por la sociedad Civil Catalana (SCC), que ha querido dar protagonismo a los ciudadanos, transcurre en un ambiente festivo plagado de banderas de España. Fuentes de la Guardia Urbana sitúan la cifra de congregados en 50.000 mientras que la SCC, eleva el número hasta los 300.000.

Ambientazo en Paseo de Gracia contra la amnistía.



Da gusto ver Barcelona llena de banderas de España.#NoEnMiNombre pic.twitter.com/aTi2Q2DO3M — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 8, 2023

Entre las pancartas más numerosas que portan los barceloneses llevan escrito un escueto: "No". El lema más coreado, como ya ocurriera en Madrid ha sido: "Puigdemont a prisión". También se han oído otros como "La amnistía no es justicia", "Ilegalizar partidos separatistas” o "Yoli al espacio". También alguna pancarta en catalán, como “Aturem el cop” (Frenemos el golpe).

SCC: "La amnistía, una aberración inconstitucional"

La presidenta de SCC, Elda Mata, y miembros de la entidad encabezan la marcha, mientras que los representantes políticos que participado en la movilización se sitúan en segundo plano. Mata ha calificado de “aberración inconstitucional” la concesión de una eventual amnistía por parte de un posible Gobierno de PSOE y Sumar “a cambio de favores políticos”.

Declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, junto a Alejandro Fernández, líder del PP de Cataluña, en la manifestación de Sociedad Civil Catalana en Barcelona:



“Sí a la igualdad de los españoles y sí a la política con principios”.



Leer más: https://t.co/NydoMVNUz1 #NoEnMiNombre… pic.twitter.com/COkhf2K7FH — ESdiario (@ESdiario_com) October 8, 2023

Feijóo: "Ni Cataluña ni el Gobierno están en venta"

El presidente del PP, Alberto Núñez, ha comentado a los medios al inicio de la protesta que lo que se pretende hacer Sánchez "no es una amnistía que busque la reconciliación, lo que busca es la presidencia del Gobierno. No busca la convivencia, busca una transacción económica de siete votos a cambio de la presidencia del Gobierno por siete votos de gente que tiene cuentas pendientes con la Justica. Eso es una involución, una decisión reaccionaria y una cacicada”. Además, ha indicado que está presente como un ciudadano más no como un político.

Y ha recalcado: "Cataluña no es un negocio que se puede vender ni transaccionar. Ante eso estamos con la mayoría de los catalanes. Ni la dignidad de Cataluña ni la dignidad del Gobierno de España están en venta".

Ayuso: "No se puede cambiar el destino de una nación por 7 votos"

A la marcha ha acudido la plana mayor del PP y cuatro presidentes autonómicos, entre ellos la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Venimos a alertar de lo que estamos viviendo. No puede ser que por siete votos, y sobre todo sobre cuestiones infundamentales, que afectan al futuro y la unidad de España, el presidente del Gobierno pretenda llevarnos a un callejón sin salida de una forma tirana. Porque por siete votos nadie puede cambiar el destino de una nación", ha criticado media hora antes del comienzo de la manifestación.

También de ha dejado ver por la marcha la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. Además de presidente de VOX, Santiago Abascal, que ha acudido con varios miembros de su partido.