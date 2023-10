España en la calle contra la amnistía de Sánchez: dos días para el 8 de octubre

ESdiario entrevista al vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, Álex Ramos, quien también es el organizador de la manifestación en Barcelona contra la amnistía que Sánchez ya negocia.

Era la crónica de una amnistía anunciada. Un gran elefante en la habitación. O, para Pedro Sánchez, una palabra impronunciable a pesar de que de tal medida de gracia, que no solo extingue la pena -como el indulto- sino que también olvida el delito, aunado a un referéndum de autodeterminación constituyen la llave maestra de su investidura.

Tras más de setenta y cinco días después de los comicios del 23J negando la mayor, que se estuviera negociando con los independentistas, el actual presidente del Gobierno en funciones ya se atrevió a verbalizar la maldita palabra: "Conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos las propuestas de otros partidos políticos en relación con la amnistía", afirmó Sánchez al lado del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen. Desde luego, nada improvisado.

En este sentido, los gurús de Ferraz y La Moncloa están trabajando, sin descanso, para medir al milímetro los pasos que dan y las palabras que expresan ante una espada de Damocles que amenaza al líder del PSOE: la repetición electoral si así Puigdemont lo decide. Porque "quien manda es Puigdemont", asevera a ESdiario una persona de la máxima confianza de Feijóo.

Y bajo este este contexto se desarrollará la que será, afirman sus organizadores, una multitudinaria manifestación contra una amnistía y una autodeterminación que Pedro Sánchez ya está negociando, como él mismo reconoció. Así, la movilización No en mi nombre. Ni amnistía. Ni autodeterminación, organizada por Sociedad Civil Catalana para el próximo domingo 8 de octubre en Barcelona cobra el total sentido.

Una esperada manifestación de la sociedad civil

"Esta es una manifestación convocada previamente al acto que protagonizó el PP y no está adscrita a ningún partido político", comienza describiendo Álex Ramos, vicepresidente de SCC y organizador de la manifestación, a este periódico.

"Hace casi un mes, el 12 de septiembre, convocamos esta manifestación debido fundamentalmente a la coyuntura a la que creemos que teníamos que decir basta. Ya se plantearon en su momento unos indultos (...), luego vino la abolición del delito de sedición y la reducción de la malversación. Ahí también nos quejamos directamente en la propia Moncloa, dijimos que no era una buena política", explica Ramos a ESdiario.

Y añade: "Ya les dijimos que si se concedían [los indultos] no avanzaríamos gran cosa y vendría enseguida la amnistía, la autodeterminación, como estamos viendo. Por lo tanto, por eso decimos desde la sociedad civil, interpelando a cualquier ciudadano de España, sobre todo en Cataluña, pero cualquier ciudadano de España, porque es un problema que nos afecta a todos los españoles, que no en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación", asevera el vicepresidente de SCC.

"Ya le dijimos al Gobierno que si se concedían los indultos no avanzaríamos gran cosa y vendría enseguida la amnistía, la autodeterminación, como estamos viendo"

PP y Vox han anunciado su asistencia

A pesar de que se trata de una manifestación por y para la sociedad civil, los de Feijóo y los de Abascal -ellos incluidos-, han confirmado que asistirán a la que previsiblemente será una multitudinaria concentración en Barcelona.

"Siempre hemos tratado de acudir, como unos ciudadanos más, a lo que organiza Sociedad Civil Catalana", recuerda a ESdiario una solvente fuente de Génova 13. "Hay una importante movilización tanto por parte de la dirección nacional del PP como también a nivel de militancia", asevera este mismo popular consultado. La gente del PP, en suma, "se está moviendo mucho para asistir", sentencia.

Por la parte de Vox, lo mismo. "Desde Madrid se fletarán múltiples autobuses para ir a la manifestación de Barcelona", desvela a este periódico una fuente de los de Abascal. "Además, toda la cúpula del partido asistirá", recuerda, al tiempo que incide en que "también irán muchos jóvenes simpatizantes de Vox".

"Da igual si eres una persona conservadora, si eres de centro, si eres de izquierda. Es un problema de la de la sociedad civil"

A pesar de todo ello, desde SCC reiteran a ESdiario que "nos hemos enterado nosotros por la prensa [que asistirán los líderes del PP y Vox] porque es una manifestación de la sociedad civil. No hemos convocado a los partidos políticos". En este sentido, cabe destacar, que "da igual si eres una persona conservadora, si eres de centro, si eres de izquierda. Es un problema de la de la sociedad civil. Los políticos no pueden hacer lo que les venga en gana. Después de unas elecciones, cuando no habían incluido la amnistía ni la autodeterminación en sus programas electorales. Es un tema de tanta trascendencia que no lo pueden hacer sin la validación de los ciudadanos", subraya Álex Ramos.

Vulneración del Estado de Derecho

Con la amnistía, conciben desde la organización de la manifestación, "se vulnera el principio de igualdad porque se evidencia que no todos los españoles somos iguales ante la ley. Es decir, pueden venir unos políticos que amnistían a otros políticos por haber cometido un delito y cualquier ciudadano por una pequeña fechoría que cometa le puede caer un palo en la justicia y nadie le amnistía. Es que esto realmente es sorprendente", destacan a este periódico desde Sociedad Civil Catalana.

"No nos parece una política inteligente, más bien irresponsable y frívola. Después de unas elecciones, habiendo dicho que eran líneas rojas [se refiere a Pedro Sánchez], no nos parece responsable el conceder la amnistía a estas minorías que se tienen que respetar, por supuesto, pero no pueden imponer", incide el entrevistado.

"No nos parece responsable el conceder la amnistía a estas minorías que se tienen que respetar, por supuesto, pero no pueden imponer"

Además, ante la argumentación del líder del PSOE de que, gracias a los indultos, la tensión en Cataluña ha bajado, el organizador de la manifestación considera que "la causa real de que el independentismo en Cataluña no esté como en 2017 es porque el Estado ha actuado en su momento a través de un 155 y de la acción de la justicia, porque hubo un delito tipificado y se ha descabezado prácticamente el proceso con más de 2000 personas implicadas", explica. Además, "el globo del independentismo se ha ido deshinchado pero por propio agotamiento del propio proceso y es que muchos independentistas se sienten engañados", sentencia.

"La causa real de que el independentismo en Cataluña no esté como en 2017 es porque el Estado ha actuado en su momento a través de un 155"

En conclusión, la manifestación que se vivirá en Barcelona el 8 de octubre asemeja que será multitudinaria: "Valoramos que va a haber una gran movilización e incluso en sectores de ciudadanía de izquierdas".