Marlaska contra Ribera: al PSOE se le abre un nuevo frente interno

El ministro del Interior pone pie en pared ante el ataque de la vicepresidenta a García-Castellón: "los cinco mil quinientos jueces lo que hacen es garantizar el Estado de Derecho"

Al PSOE se le abre una nueva grieta, en este caso interna y tan interna que podría afectar hasta al Consejo de Ministros. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que sus "cinco mil quinientos compañeros" de la carrera judicial "garantizan el Estado de Derecho" al ser preguntado por las criticas efectuadas por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, hacia el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien insistió en la tesis terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic' en la que investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Teresa Ribera, afirmó que las acciones del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón “tienen una implicación política importante". Al respecto, Marlaska se ha limitado a afirmar que él "no opina" de sus "cinco mil quinientos compañeros" dentro de la carrera judicial. "Lo que siempre he dicho, y es verdad, es que los cinco mil quinientos jueces y juezas, sin nombre ni apellido, lo que hacen es garantizar el Estado de Derecho. Y eso es algo importante", ha subrayado.

"Como garantizamos el Estado de Derecho también el resto de poderes del Estado: el ejecutivo y el poder legislativo", ha incidido para señalar que cada uno trabaja "en el ámbito de sus competencias". "Algo tan sencillo como eso, tan sencillo y a la vez tan importante y relevante. Apoyarnos los distintos poderes dentro de nuestras respectivas competencias y trabajando todos para lo que es lo importante", ha subrayado, defendiendo una separación de poderes que la Banda de Sánchez no tiene tan clara.

Balones fuera del PSOE

Fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press tratan de restar importancia a las declaraciones de Ribera, que afirmó que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles". Las citadas fuentes sostienen que este asunto ni siquiera es un tema y lo califican como una tormenta en un vaso de agua. Además, consideran que el PP está exagerando con este asunto, al que se están agarrando "como a un clavo ardiendo", según señalan.

La propia Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno, ha señalado en A Coruña sobre las declaraciones de Ribera que "yo creo que no pasa más allá de unas declaraciones que no forman parte de lo que nosotros sentimos, respetando, como ha dicho el ministro Bolaños, el ministro Marlaska, el ministro Planas, las resoluciones que adopta el Poder Judicial, nos gusten o no nos gusten".