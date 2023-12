Nadia Calviño, la enésima mentira electoral de Pedro Sánchez

"Nosotros tenemos a Nadia, ellos no tienen a nadie.". Fue una de las frases de la campaña electoral de los pasados comicios del 23J, uno de los eslogans machacones del PSOE durante la carrera a La Moncloa del final de la primavera de este año. Pero al final, el eslogan ha resultado no ser nada más que una mentira más de Pedro Sánchez y su equipo. Otra más, porque el camino a Europa ya estaba escrito y todos lo sabían.

👉 No existe la alternativa económica del PP, esa es la realidad.



Nosotros tenemos un PLAN, ellos no tienen NADA.



Nosotros tenemos a NADIA, ellos NO tienen a NADIE.#NadiaoNadie#LaMejorEspaña pic.twitter.com/ll0ILYQfLO