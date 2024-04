Pánico en Sumar a que el PSOE reúna el voto de izquierda tras el show de Sánchez

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha salido también a hacer una declaración tras la de Pedro Sánchez señalando que continúa al frente del Gobierno. La ministra de Trabajo ha mostrado su satisfacción por la continuidad del presidente, uniéndose al discurso sanchista de persecución de la derecha, pero en su entorno temen que toda esta estrategia de Sánchez acabe hundiendo en voto de Sumar en favor del PSOE.

Yolanda Díaz ha seguido desde el ministerio de Trabajo la intervención de Pedro Sánchez rodeada de su equipo de confianza como los miembros del gabinete de la vicepresidencia, secretarios de Estado y el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

#EnDirecto | Yolanda Díaz alerta de que la democracia lleva años "sometida a ataques" y pide a Feijóo que deje de "cuestionar" el resultado de las urnas: "No pueden soportar es que subamos el SMI. La derecha no admite que cualquiera que no sean ellos pueda gobernar" pic.twitter.com/4qYD7CU6DY