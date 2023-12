Los de Feijóo responden a Sánchez y sus propuestas: "Puede ahorrarse la llamada"

Pedro Sánchez ha anunciado que llamará a Feijóo para abordar una "comisión de trabajo" con "tres ejes": la financiación autonómica, la renovación del CGPJ y del artículo 49 de la CE.

El PP ve muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo con el PSOE. No sólo la renovación del CGPJ se muestra prácticamente imposible, Feijóo no dará su brazo a torcer en las exigencias de "despolitización", sino que, además, los populares incluyen duras condiciones para negociar la reforma del artículo 49 de la Constitución sobre las personas con discapacidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una entrevista para Espejo Público de Antena 3, que propondrá a Feijóo una "comisión de trabajo" con tres ejes: la financiación autonómica, la renovación del CGPJ y del artículo 49 de la Constitución sobre las personas con discapacidad.

El PP ha gobernado 15 de los últimos 27 años. Tenemos 22 años con una mayoría conservadora del CGPJ.



Si el PP quiere mostrar devoción con la Constitución, su obligación es cumplir con ella renovando el CPGJ.@sanchezcastejon en @EspejoPublico #EspañaAvanza pic.twitter.com/3zkHQzChpy — PSOE (@PSOE) December 7, 2023

Sobre la financiación autonómica, fuentes del PP consultadas por ESdiario responden con cierta ironía a la propuesta del también líder del PSOE: "Nos sorprende que el presidente del Gobierno plantee para el PP lo mismo que le ha exigido a Junts y a ERC", señala una persona de la máxima confianza de Feijóo. Con ello, zanjan tal propuesta de negociación. No van a llegar a ningún acuerdo con el que Pedro Sánchez haya llegado previamente con los independentistas catalanes.

En cuanto a la renovación de artículo 49 de la Constitución, a pesar de que Feijóo considera que es imprescindible cambiar la palabra disminuido por personas con discapacidad, el PP ve con riesgo la apertura de una reforma de la Ley Fundamental y exige al PSOE que "esté supeditada a que sus socios no exijan un referéndum constitucional", asegura a este periódico la misma fuente solvente consultada, y "eso no lo puede asegurar el presidente del Gobierno", añaden.

Pedro Sánchez lidera la mayor crisis constitucional en estos 45 años.



Los españoles hoy no somos todos iguales ante la ley porque Sánchez privilegia a quien no la cumple.



No se puede venir a celebrar la Constitución y presentar una enmienda a la totalidad como es la amnistía. pic.twitter.com/4PzXbFfFH3 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 6, 2023

Y si la negociación sobre la financiación autonómica y de la reforma del artículo 49 de la Constitución se asemeja prácticamente imposible, la renovación del CGPJ todavía lo es más. "Si no van a cambiar la ley [del Poder Judicial] pueden ahorrarse la llamada", así de tajantes se muestran las fuentes de Génova consultadas.

Así, desde el PP no darán su brazo a torcer. Sus exigencias son claras. "Si no hay reforma en los términos en los que hemos planteado no habrá renovación", aseveran otras fuentes del PP consultadas por ESdiario. "Creo en la independencia judicial. Voy a hacer todo lo posible por la regeneración institucional de mi país. Es necesario y, después de Sánchez, imprescindible”, remarcó hace unos días, en este sentido, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, fuentes próximas a Pedro Sánchez consultadas consideran que "PP y Vox están tratando de crear un ambiente político y social de un dramatismo que no existió" y que "más que la llamada, lo importante es la reunión", subrayan.