Cuca Gamarra: "Los políticos no están por encima de la Ley"

La secretaria general del PP señala que combatirán la citación de jueces por el lawfare y avisa: "No estamos para controlar el Poder Judicial, es él el que nos controla a nosotros"

Parece de perogrullo, pero en esta España de Frankenstein que nos toca vivir, los políticos tienen que decir lo que es obvio en entrevistas para poner pie en pared ante los atropellos del Gobierno de coalición. Es lo que ha tenido que manifestar Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en una entrevista concedida a Europa Press para madrugar el año 2024 que ahora comienza. Que los políticos no están por encima de la ley, algo que algunos no tienen muy claro y por eso promueven la ley de amnistía.

Gamarra, ha avisado que el PP dará "la batalla" para impedir citar a jueces en las comisiones de investigación por supuestos casos de 'lawfare' que se abrirán en el Congreso este semestre, después de que la portavoz de Sumar, Marta Lois, vea un signo de "normalidad democrática" que los jueces puedan acudir a esas comisiones de investigación.

"El Partido Socialista hace todo aquello que le exigen sus socios para permanecer en el poder, es decir, en beneficio propio", ha declarado Gamarra al ser preguntada si el PP teme que Sumar y sus socios independentistas hagan cambiar de opinión al PSOE en este asunto.

Mientras el PSOE regala la Alcaldía de Pamplona a Bildu, su socio de ERC le avisa de que lo único que quiere negociar es la autodeterminación.



Sánchez se ha puesto en manos de los independentistas por voluntad propia, solo por seguir en Moncloa.https://t.co/SsoBMoqhVW — Cuca Gamarra (@cucagamarra) December 28, 2023

La 'número dos' del PP ha recalcado que al Poder Judicial "no se le puede controlar desde el poder político". "Hay algo clave en democracia y es que los políticos no estamos por encima de la ley y no estamos para controlar al Poder Judicial, estamos para ser controlados por el Poder Judicial si infringimos las leyes, que es algo distinto", ha reseñado explicando algo que es de perogrullo. No, los políticos no son seres especiales. Son iguales que todos los demás ciudadanos.

"El Estado es mucho más fuerte que Pedro Sánchez"

Gamarra ha señalado que hasta el momento Sánchez "ha accedido absolutamente a todo" lo que le piden sus socios. "Luego si ha accedido a todo hasta ahora, a mí no me cabe ninguna duda que si tiene que entregar esto también lo hará, pero el Estado es mucho más fuerte que Pedro Sánchez", dice. Al ser preguntada si el PP podría plantearse también citar a jueces en esas comisiones si al final se da ese paso, Gamarra lo ha descartado de plano asegurando que el PP "respeta absolutamente" la separación de poderes y la independencia judicial.

"No somos iguales que ellos, bajo ningún concepto, pero es que no sólo es que no seamos iguales, es que hoy el PP en España es la única garantía de defensa de los principios constitucionales. No sólo no vamos a ser como ellos, sino que además vamos a dar la batalla para que no se pueda materializar ese paso que intentarán dar en algún momento", ha aseverado.

La renovación del CGPJ

Gamarra ha señalado que "la obsesión" de Sánchez y el PSOE estos años es "intentar controlar todo", buscando "máximos poderes con mínimos controles". "Nuestro objetivo es que no se controle el Poder Judicial por parte de Pedro Sánchez", ha declarado, para situar al PP como "garantía" de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial.

Ante la plaza pendiente en el Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Senado, Gamarra ha acusado al PSOE de haber "bloqueado la renovación de esa vacante del Tribunal Constitucional con el objetivo de intentar controlarlo".

La secretaria general del PP ha reconocido que "es necesaria" la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también la reforma del sistema de elección del mismo, máxime cuando, según ha subrayado, son "planteamientos que exige Europa". Además, ha explicado que la supervisión de la Comisión Europea que ha propuesto el PP forma parte de "la búsqueda de las garantías de que esto se hace conforme a las exigencias de la legislación europea".

Sobre si hay que empezar de cero a negociar o partirán de los acuerdos ya cerrados en otras negociaciones, Gamarra ha admitido que "hay cosas en las que habrá que volver a empezar", dado que "han sido superadas" ante la "infracción" de Pedro Sánchez, como la relativa a "no situar a políticos en el Tribunal Constitucional", en alusión al nombramiento del exministro Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez.