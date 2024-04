El líder del PP de Cataluña desmonta a “los niños de papá” del independentismo

“Nos quieren llevar al paleolítico cazando con lanzas y taparrabos, perroflautismo sólo para niños que van al casal okupa y luego tienen 11 pisos a su nombre”, subraya Alejandro Fernández

El candidato del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha vuelto a desarmar lo que denomina “el perroflautismo contemplativo” del independentismo catalán, indicando que lo que pretenden es “llevar Cataluña al paleolítico cazando con lanzas en taparrabos, puro perroflautismo contemplativo sólo apto para niños de papá que van al casal okupa a protestar pero que luego tienen 11 pisos a su nombre”. “No vamos a aceptar su superioridad moral”, ha subrayado.

Así se ha expresado Alejandro Fernández en un desayuno informativo donde ha vuelto a rechazar acordar con Junts: “si tú debes llegar a un acuerdo de financiación con alguien que dice que mañana declarará la independencia, yo lo siento, a mí que no me busquen”. "El procés no trae la independencia, trae la decadencia en Cataluña. No hay que transaccionar con el separatismo como mal menor, aunque sea el mal menor por comodidad. A esto se dedica el PSC", ha sostenido el candidato del PP catalán.

Alejandro Fernández ha disparado contra el Junts de Carles Puigdemont, calificándolo de “movimiento nacional populista de cariz supremacista, con una retórica salvaje y agresiva". "Que no busquen al moderado de Junts, es como un unicornio. De hecho, cada vez llega alguien peor. Cuando decían que era imposible alguien peor que Carles Puigdemont apareció Quim Torra, luego Laura Borràs y ahora tenemos a Míriam Nogueras. ¿Quién será el siguiente?".

Cayetana Álvarez de Toledo, que ha presentado a Alejandro Fernández, ha denunciado que “de la mano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el procés independentista ha mutado "en el proceso socialista de 2024". "Tenemos corregida y aumentada toda su sucia resaca, degradación, decadencia y división. Esto es la amnistía, una transacción corrupta, una inagotable fuente de conflictos, una prolongación sine die de este crepúsculo catalán", ha destacado la diputada del PP.